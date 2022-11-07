Dünya bu haberle çalkalanıyor! WSJ çok gizli görüşmeyi deşifre etti: ABD ile Rusya ne görüştü?

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın topraklarını geri almak için taarruzu sürerken ABD basınından gündeme adeta bomba gibi düşen bir iddia geldi. Wall Street Journal (WSJ) çok gizli görüşmeyi deşifre etti. Haber kısa sürede dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu.