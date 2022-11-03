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    • Güncel
    • 03.11.2022 11:40
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    • 03.11.2022 12:05
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    Türkiye'nin diplomatik başarısı dünyanın gündeminde: Başkan Erdoğan krizi çözdü

    Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasının ardından başlayan kriz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözüldü. Krizin çözümüyle birlikte uluslararası kamuoyunun gıda krizi ve fiyatlarda astronomik yükseliş korkusu sona erdi. Dünya medyasında Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gösterdiği diplomatik çaba ve başarı manşetleri süsledi.

    Türkiye’nin diplomatik başarısı dünyanın gündeminde

    Son haftalarda açmaza giren tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili gelişmeler, dünya tarafından yakından takip ediliyordu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren tahıl krizini, başarılı bir diploması trafiği yürüterek çözen Türkiye, diplomatik tutumu sayesinde gıda krizine engel olmuştu.

    KRİZİ TÜRKİYE ÇÖZDÜ
    Başarılı diplomatik ilişkileri sayesinde dünya genelinde haftalarca konuşulan Türkiye, yeniden gündem oldu. Rusya'nın anlaşmanın devam etmesini istemediğini açıklamasının ardından kriz, yeniden patlak vermişti. Soruna bir kez daha müdahale eden Türkiye, çözümü yeniden sağladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı yakından ilgilendiren tahıl krizi ile ilgili güzel haberi, dün kamuoyuna duyurdu.

    AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak tahıl koridoru anlaşmasının kabul edildiğini ve uygulamanın devam etme kararını bildirdiğini açıkladı.

    DÜNYA BASININDA MANŞETLERDE
    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana başarılı diplomatik ilişkileriyle kendinden söz ettiren Türkiye, bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Başkan Erdoğan'ın devreye girmesi ile çözülen kriz, dünya basınında geniş yer buldu.

        Birçok ülke son dakika koduyla duyurduğu haberde, Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğini manşete taşıdı.

        WASHINGTON POST
        ABD'li Washington Post gazetesi, manşetinde tahıl koridoru krizinin çözümünde Türkiye'nin önemine değindi. Daha önce de Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler ile devreye girerek başarılı bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirten ABD'li gazete, Başkan Erdoğan'ın "iyi haber"i duyurduğunu belirten Post, endişe veren gıda krizinde çözüme ulaşıldığını belirtti.

        BBC
        BBC, krizdeki çözümü "Rusya'nın U dönüşü" başlığıyla duyurdu. Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardında Türkiye'nin devreye girerek Rusya'yı anlaşmaya döndürdüğünü söyleyen BBC, Başkan Erdoğan'ın müjdeyi verdiğini duyurdu.

        BLOOMBERG
        Bloomberg de, manşetinde Türkiye'nin diplomatik başarısının önemine değindi. Türkiye'nin, Rusya'yı yeniden masaya çektiğini söyleyen Bloomberg, tüm dünyada memnuniyetle karşılanan bu kararın Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından gelmesine dikkat çekti.

            FRANCE 24
            Fransız kanalı gelişmeyi, "Rusya, Erdoğan'ın arabuluculuğunun ardından tahıl anlaşmasına yeniden katıldı" başlığıyla duyurdu.

            THE GUARDIAN
            İngiliz gazete, anlaşmanın yeniden sağlandığını duyurduğu haberinde Rusya'nın geri adım attığına vurgu yaptı. Guardian haberinde kullandığı "Rus lider geri adım attı ve bu hareket aynı zamanda Türkiye'nin artan etkisini de gösteriyor" ifadeleriyle Türkiye'nin rolünün önemine de dikkat çekti.

            KATHIMERINI
            Yunan Kathimerini gazetesi, dünyayı rahatlatan gelişmenin Türkiye tarafından sağlandığına dikkat çekti. Gazete, Türkiye'nin Rusya krizinde etkin bir arabulucu olduğunu belirtti.

                ETHNOS
                Yunan Ethnos gazetesi de, konuya büyük dikkat çekti.

                Gazete, "Recep Tayyip Erdoğan: Putin'i tahıl koridorunu açmaya nasıl ikna etti?" başlıklı analizinde Türkiye'nin etkin bir çözüm süreci yürüttüğüne değindi.

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                Pençe Kilitten Z raporu
                Haberler Güncel Türkiye'nin diplomatik başarısı dünyanın gündeminde: Başkan Erdoğan krizi çözdü
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