Türkiye'nin diplomatik başarısı dünyanın gündeminde: Başkan Erdoğan krizi çözdü

Son haftalarda açmaza giren tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili gelişmeler, dünya tarafından yakından takip ediliyordu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren tahıl krizini, başarılı bir diploması trafiği yürüterek çözen Türkiye, diplomatik tutumu sayesinde gıda krizine engel olmuştu.

KRİZİ TÜRKİYE ÇÖZDÜ

Başarılı diplomatik ilişkileri sayesinde dünya genelinde haftalarca konuşulan Türkiye, yeniden gündem oldu. Rusya'nın anlaşmanın devam etmesini istemediğini açıklamasının ardından kriz, yeniden patlak vermişti. Soruna bir kez daha müdahale eden Türkiye, çözümü yeniden sağladı.