Türkiye'nin diplomatik başarısı dünyanın gündeminde: Başkan Erdoğan krizi çözdü

Son haftalarda açmaza giren tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili gelişmeler, dünya tarafından yakından takip ediliyordu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren tahıl krizini, başarılı bir diploması trafiği yürüterek çözen Türkiye, diplomatik tutumu sayesinde gıda krizine engel olmuştu.
KRİZİ TÜRKİYE ÇÖZDÜ
Başarılı diplomatik ilişkileri sayesinde dünya genelinde haftalarca konuşulan Türkiye, yeniden gündem oldu. Rusya'nın anlaşmanın devam etmesini istemediğini açıklamasının ardından kriz, yeniden patlak vermişti. Soruna bir kez daha müdahale eden Türkiye, çözümü yeniden sağladı.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı yakından ilgilendiren tahıl krizi ile ilgili güzel haberi, dün kamuoyuna duyurdu.
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak tahıl koridoru anlaşmasının kabul edildiğini ve uygulamanın devam etme kararını bildirdiğini açıkladı.
DÜNYA BASININDA MANŞETLERDE
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana başarılı diplomatik ilişkileriyle kendinden söz ettiren Türkiye, bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Başkan Erdoğan'ın devreye girmesi ile çözülen kriz, dünya basınında geniş yer buldu.