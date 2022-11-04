Elon Musk'ın keyfini kaçırdılar: Twitter'ın gelirleri düştü

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, aktivist grupların reklam verenlere baskı yapması nedeniyle, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"TWİTTER'IN GELİRLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ OLDU"

Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiç bir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu." ifadesini kullandı.