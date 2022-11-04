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    • Dünya
    • 04.11.2022 19:46
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    • 04.11.2022 19:46
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    Elon Musk'ın keyfini kaçırdılar: Twitter'ın gelirleri düştü

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Satın alımın tamamlanmasının ardından aktivist gruplar Twitter'ı hedef haline getirdi. Musk, reklam verenlere baskı yapılması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandığını açıkladı.

    Elon Musk’ın keyfini kaçırdılar

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, aktivist grupların reklam verenlere baskı yapması nedeniyle, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

    "TWİTTER'IN GELİRLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ OLDU"
    Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiç bir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu." ifadesini kullandı.

    Aktivist grupları suçlayan Musk, "Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

    BÜYÜK MARKALAR TWİTTER HARCAMALARINA ARA VERDİ
    ABD basınında geçen günlerde yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bazı markaların Twitter'daki reklam harcamalarına ara vermeyi planladığı bildirilmişti.

        General Motors, General Mills, Audi, IPG, Mondelez International, Pfizer ve Volkswagen gibi firmaların Musk'ın şirketi satın almasının ardından Twitter harcamalarına ara veren şirketler arasında yer aldığı kaydedilmişti.

        SAKNICALI İÇERİĞİN ARTMASINDA ENDİŞE EDİYORLAR
        Söz konusu haberlerde, bazı reklam verenlerin Musk'ın içerik denetimini azaltabileceğinden endişe duyduğu ve bunun platformda sakıncalı içeriğin artmasına yol açacağından endişelendiği aktarılmıştı.

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