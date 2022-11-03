Twitter'da Türkiye'ye özel düzenleme olacak mı? Başkan Erdoğan sinyali verdi: Elon Musk'la görüşeceğim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ATV, A Haber, A Para ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Tesla ve SpaceX gibi firmaların sahibi Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı satın alması da Başkan Erdoğan'ın gündemindeki konulardan biriydi. Başkan Erdoğan, Elon Musk'ın mavi tikli hesaplarla ilgili yaptığı "8 dolar alınacak" açıklamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, bu konuda "diplomasi" yürütebileceğini söyledi.
Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorduğu "Elon Musk'la görüşüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Uzun bir zamandır görüşemedik. Bir seneyi bulmadı gerçi ama öyle bir görüşme zarureti olsa, bu ara Twitter'dan dolayı olabilir." dedi.
MAVİ TİKTE TÜRKİYE'YE ÖZEL UYGULAMA OLACAK MI?
Başkan Erdoğan, Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan 8 dolar alınacağını açıklamasıyla ilgili konuya da yanıt verdi. Erdoğan, Musk'la görüşmesinde bu konuda bir diplomasi yürütebileceğini ifade ederken, "Belki biz farklı olabiliriz. Onunla bir diplomasi yürütebiliriz." ifadelerini kullandı.
DÜNYADA MANŞETLERE TAŞINDI
Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye özel düzenleme sinyalini vermesi dünyada manşetlere taşındı. Reuters başta olmak üzere birçok uluslararası haber ajansı Erdoğan'ın Elon Musk ve Twitter'la ilgili açıklamalarını haberleştirdi.