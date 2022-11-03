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    • 03.11.2022 16:18
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    • 03.11.2022 16:37
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    Twitter'da Türkiye'ye özel düzenleme olacak mı? Başkan Erdoğan sinyali verdi: Elon Musk'la görüşeceğim

    Son dakika haberi | Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının yankıları tüm dünyada sürerken, Musk'ın mavi tikli hesaplardan 8 dolarlık ücret alacağını açıklaması gündem oldu. Başkan Erdoğan, Musk'ın açıklamalarını değerlendirirken, Twitter konusunda Elon Musk ile görüşerek Türkiye'ye özel bir diplomasi yürütebileceğinin sinyalini verdi. Erdoğan'ın bu açıklamaları dünyada gündem oldu.

    Twitter’da Türkiye’ye özel düzenleme olacak mı?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ATV, A Haber, A Para ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Tesla ve SpaceX gibi firmaların sahibi Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı satın alması da Başkan Erdoğan'ın gündemindeki konulardan biriydi. Başkan Erdoğan, Elon Musk'ın mavi tikli hesaplarla ilgili yaptığı "8 dolar alınacak" açıklamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, bu konuda "diplomasi" yürütebileceğini söyledi.

    Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorduğu "Elon Musk'la görüşüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Uzun bir zamandır görüşemedik. Bir seneyi bulmadı gerçi ama öyle bir görüşme zarureti olsa, bu ara Twitter'dan dolayı olabilir." dedi.

    MAVİ TİKTE TÜRKİYE'YE ÖZEL UYGULAMA OLACAK MI?
    Başkan Erdoğan, Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan 8 dolar alınacağını açıklamasıyla ilgili konuya da yanıt verdi. Erdoğan, Musk'la görüşmesinde bu konuda bir diplomasi yürütebileceğini ifade ederken, "Belki biz farklı olabiliriz. Onunla bir diplomasi yürütebiliriz." ifadelerini kullandı.

    DÜNYADA MANŞETLERE TAŞINDI
    Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye özel düzenleme sinyalini vermesi dünyada manşetlere taşındı. Reuters başta olmak üzere birçok uluslararası haber ajansı Erdoğan'ın Elon Musk ve Twitter'la ilgili açıklamalarını haberleştirdi.

        MAVİ TİKTEN PARAYI VURACAK
        Tesla ve SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin ardından 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Twitter'ın yeni CEO'su Musk, göreve geldikten sonra ilk olarak kıdemli birçok yöneticinin işine son verirken, şirketin en çok merak edilen konularından biri olan "mavi onay rozeti" ya da daha çok bilinen adı ile "mavi tik" işareti ile ilgili de radikal adımlar atacağının sinyallerini verdi.

        Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay rozeti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar." ifadesini kullandı.

        REKLAM KALEMİ AZALDI
        Musk'ın bu açıklamaları pek çok tepkiye sebep olurken, ünlü iş adamının otomotiv sektöründeki en büyük rakibi General Motors, Twitter'a reklam verme sürecini askıya aldığını duyurdu.

            BBC'nin haberine göre, bazı şirketler de açıktan belirtmese bile Musk'ın yönetimine geçen platformun yeni hamlelerinin nasıl etkilere sahip olduğunu görene kadar reklamlarını askıya aldırdı.

            TEPKİLERİ UMURSAMADI
            Twitter'daki Bio'suna "Twitter Şikayet Hattı Operatörü" yazan Musk ise son dönemde yoğun bir şekilde gelen şikayetlere "Şikayetçi olanlar lütfen şikayetlerinize devam edin, ama fiyatı 8 dolar olacak" tweeti ile karşılık verdi.

            MAVİ ONAY ROZETİ NEDİR?
            Twitter'ın son dönemde çok konuşulan mavi tik hesabı, daha çok kamuyu ilgilendiren paylaşımlar yapan kişilere veriliyor. Şirket, mavi onay rozetinin işlevini şu şekilde açıklıyor:

            "Twitter'daki mavi onay rozeti, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir."

                YILLIK 38,4 MİLYON DOLAR
                Twitter'da yaklaşık 400 bin mavi onay rozetli hesap bulunduğu tahmin ediliyor. Twitter CEO'su 8 dolarlık fiyatlanmanın satın alma gücü paritesi ile orantılı olarak ülkeden ülkeye göre değişeceğini de açıkladı.

                Fiyatların hangi ülkede ne kadar olacağı şu için bilinmese de 400 bin kullanıcıdan ortalama 8 dolar ücret alınırsa Twitter, bu yeni süreçten aylık 3,2 milyon dolar (yaklaşık 60 milyon TL), yıllık ise 38,4 milyon dolar (715 milyon TL) gelir elde etmiş olacak.

                ABONELİK AVANTAJLARI
                Musk, mavi onay rozetinin fiyatını açıkladığı tweet serisinde ücreti ödeyen kullanıcılara sunacağı avantajlar ilgili de bir takım bilgiler verdi.

                    CEO Musk, tweetinde, ücretli kullanıcıların cevaplar, mentionlar ve aramalarda öncelikli olacağı, uzun video ve ses yayınlama ayrıcalığına sahip olacağı ve diğer kullanıcılara oranla yarı yarıya daha az reklam göreceğini açıkladı.

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                    Twitter’da Türkiye’ye özel düzenleme olacak mı?
                    Haberler Güncel Twitter'da Türkiye'ye özel düzenleme olacak mı? Başkan Erdoğan sinyali verdi: Elon Musk'la görüşeceğim
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