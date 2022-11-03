Twitter'da Türkiye'ye özel düzenleme olacak mı? Başkan Erdoğan sinyali verdi: Elon Musk'la görüşeceğim

MAVİ TİKTE TÜRKİYE'YE ÖZEL UYGULAMA OLACAK MI?

Başkan Erdoğan, Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan 8 dolar alınacağını açıklamasıyla ilgili konuya da yanıt verdi. Erdoğan, Musk'la görüşmesinde bu konuda bir diplomasi yürütebileceğini ifade ederken, "Belki biz farklı olabiliriz. Onunla bir diplomasi yürütebiliriz." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA MANŞETLERE TAŞINDI

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye özel düzenleme sinyalini vermesi dünyada manşetlere taşındı. Reuters başta olmak üzere birçok uluslararası haber ajansı Erdoğan'ın Elon Musk ve Twitter'la ilgili açıklamalarını haberleştirdi.