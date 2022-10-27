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    • Dünya
    • 27.10.2022 16:52
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    • 27.10.2022 17:16
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    Son dakika: Lavaboyla genel merkeze giren Elon Musk Twitter'ı satın aldı

    Son dakika haberi... Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını açıkladı. 44 milyar dolarlık satın almanın cuma gününe kadar gerçekleşeceği öğrenildi. Dün Twitter merkezine elinde lavaboyla giren Musk hesabından, "Bunun içeri girmesine izin verin!" paylaşımında bulunmuştu.

    Elon Musk Twitter’ı satın aldı

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, şahsi Twitter hesabından "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı bir paylaşım yaptı.

    Paylaşımda, Twitter'ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti.

    PARA İÇİN DEĞİL İNSANLIK İÇİN YAPIYORUM
    Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti.

    Bu nedenle Twitter'ı aldığını kaydeden Musk; bunu para için değil, insanlığa yardım etmeye çalıştığı için yaptığını aktardı.

    TWITTER'A KUCAĞINDA LAVABOYLA GİRDİ
    Satın alma işlemlerini cuma günü tamamlayacağı iddia edilen Musk, Twitter'dan dün ilginç bir paylaşımda bulunmuştu.

    Musk, paylaşımında elinde taşıdığı bir lavabo ile Twitter binasına girdiği görülürken "Bunun içeri girmesine izin verin!" notunu düştü.

    ÖNCEKİ GİRİŞİMİNDE VAZGEÇMİŞTİ
    Nisan ayı içerisinde 44 milyar dolara Twitter'ı satın almak isteyen ardından mayısta yaptığı açıklama ile Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklayan Elon Musk, sosyal medya devi için bir kez daha harekete geçti.

    Elon Musk lavabo videosuyla viral oldu

    Elon Musk'a yakın kaynaklar, 44 milyar dolarlık satın almanın cuma gününe kadar gerçekleşeceğini söyledi.

    SATIN ALMADA SONA GELİNDİ
    Musk'ın 44 milyar dolarlık ödeme için finans şirketleri ile temasa geçtiği ve Sequoia Capital, Binance, Katar Yatırım Otoritesi gibi finansörlerin Musk'ın avukatlarıyla görüşerek finansman taahhüdü için gerekli evrakları aldıklarını belirtti.

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına fon sağlamayı taahhüt eden bankaların, nihai borç finansmanı anlaşması için bir araya geldiği ve gerekli evrakları imzalama sürecinde sona gelindiği öğrenildi.

    HİSSELER HAREKETLENDİ
    Twitter hisseleri satın alma gelmişmesinin ardından yeniden uçuşa geçti. Musk'ın hisse başına 54,2 dolarlık teklifine yakın bir yerden işlem gören hisseler yüzde 53,95 dolara yükseldi.

        46,5 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK
        Elon Musk'ın satın alma işlemlerini tamamlamak için tüm maliyetleri de içerisine alan 46,5 milyar dolarlık öz kaynak ve borç finansmanı taahhüdü sözü verdiği öğrenildi. Morgan Stanley ve Bank of America dahil olmak üzere bankalar anlaşmayı desteklemek için 13 milyar dolarlık borç finansmanı sağlamayı taahhüt etti.

        Ayrıca Oracle Corp'un kurucu ortağı Larry Ellison ve Suudi Prens Alwaleed bin Talal'ın da 7,1 milyar dolar vereeği belirtildi.

        Satın alma anlaşmasının tamamlanması ile birlikte aylarca süren spekülasyonlar da sona erecek.

        SPAM VE SAHTE HESAPLARI ÖNE SÜRMÜŞTÜ
        Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" duyurmuştu.

        Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.

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        Haberler Dünya Son dakika: Lavaboyla genel merkeze giren Elon Musk Twitter'ı satın aldı
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