Son dakika: Lavaboyla genel merkeze giren Elon Musk Twitter'ı satın aldı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, şahsi Twitter hesabından "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Twitter'ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti.

PARA İÇİN DEĞİL İNSANLIK İÇİN YAPIYORUM

Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti.

Bu nedenle Twitter'ı aldığını kaydeden Musk; bunu para için değil, insanlığa yardım etmeye çalıştığı için yaptığını aktardı.

TWITTER'A KUCAĞINDA LAVABOYLA GİRDİ

Satın alma işlemlerini cuma günü tamamlayacağı iddia edilen Musk, Twitter'dan dün ilginç bir paylaşımda bulunmuştu.

Musk, paylaşımında elinde taşıdığı bir lavabo ile Twitter binasına girdiği görülürken "Bunun içeri girmesine izin verin!" notunu düştü.

ÖNCEKİ GİRİŞİMİNDE VAZGEÇMİŞTİ

Nisan ayı içerisinde 44 milyar dolara Twitter'ı satın almak isteyen ardından mayısta yaptığı açıklama ile Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklayan Elon Musk, sosyal medya devi için bir kez daha harekete geçti.

Elon Musk'a yakın kaynaklar, 44 milyar dolarlık satın almanın cuma gününe kadar gerçekleşeceğini söyledi.