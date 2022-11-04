ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolar askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna'ya 400 milyon dolar daha askeri yardım yapılacağını ve Almanya'da Ukrayna için tüm silah transferlerini ve askeri eğitimi denetleyecek bir güvenlik yardım merkezi kuracaklarını açıkladı.

GENİŞ KAPSAMLI DESTEK

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak yardımın, HAWK hava savunma füzelerinin gelecekte yenilenmesi için finansman, gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketlerine sahip 45 yenilenmiş T-72B tank, 1100 Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi, 40 zırhlı nehir teknesi, 250 M1117 zırhlı araçlarını yenilemek için finansman, taktiksel güvenli iletişim sistemleri ve gözetleme sistemleri, eğitim, bakım ve idame için finansmanı kapsadığı bildirildi.