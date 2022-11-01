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    • Dünya
    • 01.11.2022 14:02
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    • 01.11.2022 14:02
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    Laf çok icraat yok: Finlandiya Başbakanı Marin, NATO üyeliği için gözünü Türkiye'ye çevirdi

    Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü mutabakatın ardından terörle mücadele ve suçluların iadesiyle gerekli adımları atmayan Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında tavrından vazgeçmek zorunda kaldı. İsveç'te göreve gelen yeni hükümet verilen sözlerin yerine getirilmesi noktasında kararlı olduklarını belirten açıklamalarda bulundu. Finlandiya'dan mutabakatın uygulanması adına çeşitli olumlu sinyaller geldi. Açıklamalara karşın hala bir somut adım atılmaması süreci tıkıyor. Ancak tarafların üyelik beklentisi hala yüksek. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO'ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırarak, "Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiye'de" dedi.

    Marin: Tüm gözler Türkiye’de

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye ve Macaristan'ı Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırdı.

    TÜM GÖZLER TÜRKİYE'DE
    Marin, İskandinav liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

    Marin Türkiye ve Macaristan'ı Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırarak, "Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiye'de. Bu ülkelerin başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz. Bunun tercihen er ya da geç gerçekleşmesinin önemli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    VERİLEN SÖZLER TUTULMADI
    Türkiye geçtiğimiz haziran ayındaki tarihi NATO zirvesinde üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'i veto ediyor. Terör örgütlerini açıkça destekleyen Kopenhag ve Stockholm'le bir protokol imzalayan Ankara, verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor.

        LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ
        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu hafta Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı.

        Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile "kritik bir zamanda" telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

        Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilen ülkeler olduğunu hatırlatan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik başvurularının ve NATO'ya davet edilmelerinin, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı olduğuna kanıt teşkil ettiğini vurguladı.

        Stoltenberg dün de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefonda görüşmüştü.

        TÜRKİYE'YE ZİYARET
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 4 Kasım'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'u da 8 Kasım'da Ankara'da kabul edecek.

            MADRİD ZİRVESİNDE MUTABAKAT
            Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise veto kararı almıştı.

            Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu düğüm, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözülmüştü.

            Türkiye, iki ülke ile 10 maddelik bir mutabakat imzalayarak üyelik yolunu açmıştı.

            Terör örgütlerini açıkça destekleyen Kopenhag ve Stockholm'le bir protokol imzalayan Ankara, verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor.

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            Haberler Dünya Laf çok icraat yok: Finlandiya Başbakanı Marin, NATO üyeliği için gözünü Türkiye'ye çevirdi
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