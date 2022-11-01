Laf çok icraat yok: Finlandiya Başbakanı Marin, NATO üyeliği için gözünü Türkiye'ye çevirdi

Marin Türkiye ve Macaristan'ı Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırarak, "Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiye'de. Bu ülkelerin başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz. Bunun tercihen er ya da geç gerçekleşmesinin önemli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.