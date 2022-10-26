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    • Dünya
    • 26.10.2022 15:56
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    • 26.10.2022 16:42
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    İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakında Türkiye'ye gideceğim

    Son dakika haberi... İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yüksek temaslar devam ediyor. İsveç'te hükümet değişikliğinin ardından göreve gelen yeni Başbakan Ulf Kristersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istedi. Kabul edilen talebin ardından Finlandiya'dan bir heyet de suçluların iadesini görüşmek için Türkiye'ye geldi. Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili görüşme yapmak için yakında Türkiye'ye gideceğim" açıklamasında bulundu.

    Stoltenberg: Yakında Türkiye’ye gideceğim

    Son dakika haberi... Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü mutabakat metninde yer alan terörle mücadele ve suçluların iadesi maddeleriyle ilgili gerekli adımları atmaya İsveç ve Finlandiya'nın, NATO üyeliğine Türkiye yeşil ışık yalmadı. Türkiye'nin kararlı tavrı karşısında köşeye sıkışan İsveç ve Finlandiya'dan önemli adımlar geldi.

    ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ
    Başbakan seçilen Ulf Kristersson, "Bugün Başbakan seçildim. Bana duyulan güvenden dolayı teşekkür ederim. NATO üyeliği, İsveç ve Finlandiya için çok önemli. Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme için randevu talebinde bulunan Kristersson'un talebi kabul edildi. Ulf Kristersson'un yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

    FİNLANDİYA HEYETİ TÜRKİYE'YE GELDİ
    Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye geldi. Kritik görüşme saat 10.00'da Ankara'da başladı.

    Görüşme 6 saat sürerken toplantıda; Adalet Bakanlığı, Finlandiya'dan iadesini talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının iki ülke arasındaki adli yardımlaşma anlaşmaları kapsamında Türkiye'ye iade edilmesini talep etti.

    UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile NATO karargahında görüştükten düzenlediği basın toplantısında konuştu.

        Bir soru üzerine, Ukrayna'daki savaşın ne kadar süreceği konusunda spekülasyon yapmayacağını belirten Stoltenberg, "Ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna'yı desteklemeye hazırız." dedi.

        Stoltenberg, "Ukrayna'nın müzakere masasında neler başarabileceğinin tamamen savaş alanındaki güce bağlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla askeri destek sağlayarak müzakere masasında onların elini güçlendirmemiz gerekiyor ve NATO müttefiklerinin yaptığı da tam olarak bu." diye konuştu.

        BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEĞİM
        İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili soruyu ise Stoltenberg, "İsveç ve Türkiye'nin ortak muhtırayı uygulamak için birlikte çalışmalarını memnuniyetle karşılıyorum." şeklinde yanıtladı.

        İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Başkan Erdoğan ile görüşeceğini anımsatan Stoltenberg, "Yakın zamanda Başkan Erdoğan'la görüşmek için ben de Türkiye'ye gideceğim." ifadesini kullandı.

        Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin, 30 üye ülkenin parlamentosunda onaylanacağından emin olduğunu kaydetti.

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