İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakında Türkiye'ye gideceğim

Bir soru üzerine, Ukrayna'daki savaşın ne kadar süreceği konusunda spekülasyon yapmayacağını belirten Stoltenberg, "Ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna'yı desteklemeye hazırız." dedi.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın müzakere masasında neler başarabileceğinin tamamen savaş alanındaki güce bağlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla askeri destek sağlayarak müzakere masasında onların elini güçlendirmemiz gerekiyor ve NATO müttefiklerinin yaptığı da tam olarak bu." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEĞİM

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili soruyu ise Stoltenberg, "İsveç ve Türkiye'nin ortak muhtırayı uygulamak için birlikte çalışmalarını memnuniyetle karşılıyorum." şeklinde yanıtladı.