İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakında Türkiye'ye gideceğim

Son dakika haberi... Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü mutabakat metninde yer alan terörle mücadele ve suçluların iadesi maddeleriyle ilgili gerekli adımları atmaya İsveç ve Finlandiya'nın, NATO üyeliğine Türkiye yeşil ışık yalmadı. Türkiye'nin kararlı tavrı karşısında köşeye sıkışan İsveç ve Finlandiya'dan önemli adımlar geldi.
ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ
Başbakan seçilen Ulf Kristersson, "Bugün Başbakan seçildim. Bana duyulan güvenden dolayı teşekkür ederim. NATO üyeliği, İsveç ve Finlandiya için çok önemli. Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme için randevu talebinde bulunan Kristersson'un talebi kabul edildi. Ulf Kristersson'un yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
FİNLANDİYA HEYETİ TÜRKİYE'YE GELDİ
Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye geldi. Kritik görüşme saat 10.00'da Ankara'da başladı.
Görüşme 6 saat sürerken toplantıda; Adalet Bakanlığı, Finlandiya'dan iadesini talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının iki ülke arasındaki adli yardımlaşma anlaşmaları kapsamında Türkiye'ye iade edilmesini talep etti.
UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile NATO karargahında görüştükten düzenlediği basın toplantısında konuştu.