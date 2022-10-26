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    • 26.10.2022 19:55
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İsveç Başbakanı Kristersson'a Ankara daveti: İkili ilişkiler, NATO üyeliği ve üçlü muhtıra...

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kristersson'u Ankara'ya davet eden Başkan Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu söyledi.

    Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı.

    Erdoğan, görüşmede, İsveç'in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson'a tebriklerini iletti.



    ULF KRİSTERSSON İLE ANKARA'DA GÖRÜŞME
    İsveç Başbakanı Kristersson'ın 19 Ekim'de kendisine gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson'ı Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti.



    "ÜÇLÜ MUHTIRA YOL GÖSTERİCİ OLACAK"
    İsveç Başbakanı Kristersson'ın Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Muhtıra'nın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İsveç Başbakanı Kristersson'a Ankara daveti: İkili ilişkiler, NATO üyeliği ve üçlü muhtıra...
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