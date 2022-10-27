Rumları çıldırtan karar: Başkan Erdoğan bastırdı, iki AB üyesi ülke KKTC'de ofis açacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Kasulidis, Başkan Erdoğan'ın iki AB ülkesini KKTC'de 'özel ofis' açmaya ikna ettiğini söyledi.
HEDEFLERİ TANINMA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, AB Komitesi toplantısında "Türkiye ve son gelişmeler" konusunda komite üyelerine bilgi verdi.
Güney Kıbrıs basınının haberlerine göre, Kasulidis, Türkiye'nin bu dönemde tüm ağırlığını KKTC'nin tanınmasına verdiğini ve iki AB üyesi ülkenin KKTC'de ofis açma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, "Tanınmayı almayı başaramayacaklar ancak hedefleri bu" diye konuştu.
ÖZEL ÇALIŞMA OFİSİ
Başkan Erdoğan'ın bu yönde etkili çalışmalar yaptığını bazı AB ülkelerini, büyük olasılıkla da ikisini, KKTC'de "özel hukuk temelinde çalışacak ofis" açmaya ikna ettiğini dile getiren Kasulidis, Türkiye'yi "her AB Konseyi toplantısında şikayet ettiklerini" de söyledi.
GÜCÜNÜ ARTIRDI
Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş çerçevesinde arabulucu rolü oynamayı başararak, dünyadaki nüfuz ve gücünü arttırdığını vurgulayan Kasulidis, AB üyelerinin Türkiye konusunda farklı tutumlar ve çeşitli çıkarlara sahip olmalarından ötürü AB'de ortak bir Türkiye politikası izlenemediğini dile getirdi.