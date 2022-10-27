Rumları çıldırtan karar: Başkan Erdoğan bastırdı, iki AB üyesi ülke KKTC'de ofis açacak

Güney Kıbrıs basınının haberlerine göre, Kasulidis, Türkiye'nin bu dönemde tüm ağırlığını KKTC'nin tanınmasına verdiğini ve iki AB üyesi ülkenin KKTC'de ofis açma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, "Tanınmayı almayı başaramayacaklar ancak hedefleri bu" diye konuştu.

ÖZEL ÇALIŞMA OFİSİ

Başkan Erdoğan'ın bu yönde etkili çalışmalar yaptığını bazı AB ülkelerini, büyük olasılıkla da ikisini, KKTC'de "özel hukuk temelinde çalışacak ofis" açmaya ikna ettiğini dile getiren Kasulidis, Türkiye'yi "her AB Konseyi toplantısında şikayet ettiklerini" de söyledi.