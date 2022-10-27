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    • Dünya
    • 27.10.2022 09:48
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    • 27.10.2022 09:48
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    Rumları çıldırtan karar: Başkan Erdoğan bastırdı, iki AB üyesi ülke KKTC'de ofis açacak

    Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda bağımsız bir ülke olarak tanınması için gerçekleştirdiği çalışmalar meyvesini veriyor. Rusya'nın yakın zamanda adanın kuzeyinde konsolosluk açması ve KKTC'ye direkt uçuşları başlatması bekleniyor. Ancak yaşanan sıcak gelişmeler bu kadarla sınırlı değil. Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Kasulidis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisiyle iki AB üyesinin KKTC'de ofis açabileceğini söyledi.

    İki AB üyesi ülke KKTC’de ofis açacak

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Kasulidis, Başkan Erdoğan'ın iki AB ülkesini KKTC'de 'özel ofis' açmaya ikna ettiğini söyledi.

    HEDEFLERİ TANINMA
    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, AB Komitesi toplantısında "Türkiye ve son gelişmeler" konusunda komite üyelerine bilgi verdi.

    Güney Kıbrıs basınının haberlerine göre, Kasulidis, Türkiye'nin bu dönemde tüm ağırlığını KKTC'nin tanınmasına verdiğini ve iki AB üyesi ülkenin KKTC'de ofis açma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, "Tanınmayı almayı başaramayacaklar ancak hedefleri bu" diye konuştu.

    ÖZEL ÇALIŞMA OFİSİ
    Başkan Erdoğan'ın bu yönde etkili çalışmalar yaptığını bazı AB ülkelerini, büyük olasılıkla da ikisini, KKTC'de "özel hukuk temelinde çalışacak ofis" açmaya ikna ettiğini dile getiren Kasulidis, Türkiye'yi "her AB Konseyi toplantısında şikayet ettiklerini" de söyledi.

    GÜCÜNÜ ARTIRDI
    Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş çerçevesinde arabulucu rolü oynamayı başararak, dünyadaki nüfuz ve gücünü arttırdığını vurgulayan Kasulidis, AB üyelerinin Türkiye konusunda farklı tutumlar ve çeşitli çıkarlara sahip olmalarından ötürü AB'de ortak bir Türkiye politikası izlenemediğini dile getirdi.

        RUSYA'DAN HAMLE
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'ye direkt uçuşlar için bir Rus firmasının sivil havacılık idaresine başvurduğunu açıklamıştı.

        BİR ÜLKE UÇACAK
        Rusya'dan Kıbrıs'a doğrudan uçuşa yönelik görüşmeler tüm hızıyla sürerken, bir başka ülke daha doğrudan uçuşa hazırlanıyor.

        KKTC Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erkan Arıklı, "Rusya ile çalışmalar aynı hızda devam ediyor. Rusya dışında başka bir ülke ile de doğrudan uçuşla ilgili temaslarımız var. 15 Kasım'da müjdeli haber vermek için hummalı bir şekilde çalışıyoruz" demişti.
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            Haberler Dünya Rumları çıldırtan karar: Başkan Erdoğan bastırdı, iki AB üyesi ülke KKTC'de ofis açacak
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