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    • 07.10.2022 12:12
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    Başkan Erdoğan'dan KKTC açıklaması: Uçaklarımız kalktığı an Kuzey Kıbrıs'ta

    Son dakika haberleri... Çekya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin BM'ye sunduğu 1 aylık süre hakkında "Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil” dedi.

    Başkan Erdoğan’dan KKTC açıklaması

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'daki Avrupa Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    KKTC Dışişleri Bakanı'nın "BM'ye bir ay süre verdik ya bizi tanı ya da barış gücünü Kıbrıs'tan çek" sözleri ve Türk üssü hazırlığının olup olmadığı hakkındaki soruya yanıt veren Erdoğan, "Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil" dedi.

    Anastasiadis'in kendisiyle görüşmek istediğini de açıklayan Erdoğan, "Bir de bu akşam Anastasiadis, illa bir görüşelim, konuşalım filan dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki "Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun". İki ay sonra ayrılıyor. Dedim "Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz." Ayrıca dedim ki "Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez." Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın" ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel kurulunda Başkan Erdoğan'ın yaptığı "KKTC'nin artık tanınması gerekiyor" açıklamalarından sonra ilk kritik hamle gerçekleştirildi.

        KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu BM'ye sundukları taslağın incelenmesi ve anlaşma yapılması için 1 ay süre tanıdıklarını dile getirdi. Ertuğruloğlu cevabın olumsuz gelmesi halinde gerekenin yapılacağını bildirdi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının tarihi bir olay olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, şunları anlattı:

        "Bu tarihe tanıklık ettiğimiz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Gelecek yıllarda bunun ne kadar önemli ve anlamlı bir hamle olduğu anlaşılacaktır. BM kararlarını gerekçe göstererek akıllarınca bizi yanlışa düşürmeye çalışanlar bilecek ki ana vatan Türkiye Cumhuriyeti KKTC'yi tanıyor. BM'nin kararları Allah'ın emri değil, işte TC uymuyor ve hiçbir müeyyide ile karşı karşıya değil.

        Kendilerini misafirimiz olarak kabul etmiştik. Yıllarca gösterdiğimiz misafirperverliği devam ettirmemiz izlediğimiz politikayla ters düşecekti. Bir anlaşma taslağı vereceğiz bunu bizimle imzalamanınız istiyoruz dedik. İmzalamazsanız KKTC'deki varlığınız masaya yatırılacaktır. Bunun içinde KKTC topraklarından çıkmanız da dahildir dedik.

        Taslağı verdik. Aldılar, inceleyeceğiz dediler. Kendi aramızda KKTC heyeti ile yaptığımız değerlendirmede BM'ye 1 ay süre tanımayı düşünüyoruz. Bu konu BM'nin takdirine gidecektir. Bir anlaşma imzalayacaklarına ihtimal vermiyorum ama ön yargılı da olmamak lazım. Bakalım yapabilecekleri ve yapamayacakları neyse bize geri dönüş yapacaklar."
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