Başkan Erdoğan'dan KKTC açıklaması: Uçaklarımız kalktığı an Kuzey Kıbrıs'ta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'daki Avrupa Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
KKTC Dışişleri Bakanı'nın "BM'ye bir ay süre verdik ya bizi tanı ya da barış gücünü Kıbrıs'tan çek" sözleri ve Türk üssü hazırlığının olup olmadığı hakkındaki soruya yanıt veren Erdoğan, "Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil" dedi.
Anastasiadis'in kendisiyle görüşmek istediğini de açıklayan Erdoğan, "Bir de bu akşam Anastasiadis, illa bir görüşelim, konuşalım filan dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki "Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun". İki ay sonra ayrılıyor. Dedim "Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz." Ayrıca dedim ki "Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez." Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın" ifadelerini kullandı.