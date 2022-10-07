Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.10.2022 12:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2022 12:55
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Nikos Anastasiadis'in görüşme çabalarını anlattı: Araya birilerini soktu

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan dün Prag'ta Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katıldı. Aynı zirvede bulunan Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in Başkan Erdoğan'la sohbet etmek için yoğun çaba sarf ettiği kameralara yansımıştı. Erdoğan kendisine yöneltilen soru üzerine Anastasiadis ile ilgili şunları söyledi; "Anastasiadis, illa bir görüşelim, konuşalım filan dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki 'Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun.' İki ay sonra ayrılıyor. Dedim 'Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz.' Ayrıca dedim ki 'Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Nikos’un çırpınışlarını Başkan’dan dinleyin

    Başkan Erdoğan dün Prag'ta Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katıldı.

    ANASTASIADIS'İN O GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
    Zirvede Rum Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in Başkan Erdoğan ile sohbet etme çabası dikkat çekmişti.

    Erdoğan Prag dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Anastasiadis'in kendisiyle görüşmek için araya bilirilerini soktuğunu söyledi.

    KKTC Dışişleri Bakanı'nın "BM'ye bir ay süre verdik ya bizi tanı ya da barış gücünü Kıbrıs'tan çek" şeklinde bir açıklama yaptığı hatırlatılarak, "Çekmezse ne olur? Bir de kuşatma olarak görüyorlar ambargo ve silah kararını. Dolayısıyla acaba Türkiye ek takviyeye hazır mı? Karpaz'a bir Türk üssünden bahsediliyordu. Dedeağaç'a alternatif olacak şekilde. Türk üssü hazırlığımız var mı?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Bu konuda biliyorsunuz biz kimsenin düşünmediği bir dönemde ne yaptık? İlk işimiz İHA'ları, SİHA'ları Kuzey Kıbrıs'a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta.

        "ANASTASİADİS ARAYA BİRİLERİNİ SOKTU"
        Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil. Bir de bu akşam Anastasiadis, illa bir görüşelim, konuşalım filan dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki 'Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun.' İki ay sonra ayrılıyor. Dedim 'Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz.' Ayrıca dedim ki 'Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez.' Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın."

        BAŞKAN ERDOĞAN DAHA ÖNCE DE KKTC'YE GEL GÖRÜŞELİM DEMİŞTİ
        Benzer bir olay 2020'de yine yaşanmıştı. Nikos Anastasiadis Madrid'deki NATO zirvesinde ana konunun Ukrayna krizi olması nedeniyle AB grubu içinde katılmıştı.

        KKTC'YE GEL GÖRÜŞELİM
        Anastasiadis biri zirve diğeri ise, akşam yemeği sırasında iki kez Başkan Erdoğan ile konuşma fırsatı bulduğunu anlatmıştı. "İlk görüşmeme Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yardımcı olmaya çalıştı. Bu nedenle Erdoğan'a Paris'te buluşma teklifinde bulundum" diye konuştu. Anastasiadis, gazetecilerin "Erdoğan ne karşılık verdi?" Sorusuna ise, "Bana KKTC'ye gel cevabı verdi." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Özel Bayındır Hastanesi’nde skandal! İfadeler ortaya çıktı
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Nikos Anastasiadis'in görüşme çabalarını anlattı: Araya birilerini soktu
            SON DAKİKA