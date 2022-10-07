Başkan Erdoğan Nikos Anastasiadis'in görüşme çabalarını anlattı: Araya birilerini soktu

Başkan Erdoğan dün Prag'ta Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katıldı.
ANASTASIADIS'İN O GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Zirvede Rum Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in Başkan Erdoğan ile sohbet etme çabası dikkat çekmişti.
Erdoğan Prag dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Anastasiadis'in kendisiyle görüşmek için araya bilirilerini soktuğunu söyledi.
KKTC Dışişleri Bakanı'nın "BM'ye bir ay süre verdik ya bizi tanı ya da barış gücünü Kıbrıs'tan çek" şeklinde bir açıklama yaptığı hatırlatılarak, "Çekmezse ne olur? Bir de kuşatma olarak görüyorlar ambargo ve silah kararını. Dolayısıyla acaba Türkiye ek takviyeye hazır mı? Karpaz'a bir Türk üssünden bahsediliyordu. Dedeağaç'a alternatif olacak şekilde. Türk üssü hazırlığımız var mı?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bu konuda biliyorsunuz biz kimsenin düşünmediği bir dönemde ne yaptık? İlk işimiz İHA'ları, SİHA'ları Kuzey Kıbrıs'a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta.