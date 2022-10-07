Başkan Erdoğan Nikos Anastasiadis'in görüşme çabalarını anlattı: Araya birilerini soktu

"ANASTASİADİS ARAYA BİRİLERİNİ SOKTU"

Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil. Bir de bu akşam Anastasiadis, illa bir görüşelim, konuşalım filan dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki 'Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun.' İki ay sonra ayrılıyor. Dedim 'Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz.' Ayrıca dedim ki 'Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez.' Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın."

BAŞKAN ERDOĞAN DAHA ÖNCE DE KKTC'YE GEL GÖRÜŞELİM DEMİŞTİ

Benzer bir olay 2020'de yine yaşanmıştı. Nikos Anastasiadis Madrid'deki NATO zirvesinde ana konunun Ukrayna krizi olması nedeniyle AB grubu içinde katılmıştı.