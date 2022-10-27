Aileyi ifsad projesine Rusya'da darbe: LGBT propagandası yasaklandı

Ayrıca eşcinsel ilişkileri reşit olmayan yaştaki kişilere özendiren kişilere 50 bin ruble ile 400 bin ruble (15 bin TL-122 bin TL) para cezası verilecek.

Bu tür suçları işleyen yabancı ülke vatandaşları ve vatansız statüsündeki kişiler ise 400 bin ruble para cezası, 15 gün boyunca tutuklanma veya sınır dışı edilme gibi durumlarla karşılaşabilecek.