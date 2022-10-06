CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan skandal LGBT teklifi! Kurumsallaştırmaya çalışıyorlar! AK Parti oylarıyla reddedildi

İstanbul'da bazı CHP'li belediyelerin LGBT'nin kurumsallaşması için "eşitlik müdürlüğü" kurması, Esenyurt Belediyesi'nin meclis toplantısında da gündeme geldi.
AK PARTİ'NİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ
17 kabul oyunun verildiği yönerge AK Parti grubunun verdiği 20 oy ile reddedildi.
İŞTE CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ YAPTIĞI LGBT TEKLİFİ
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt yaptığı teklifte "Toplumsal eşitliğin belediye hizmet ve plan programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar planlamak ve uygulamak." ifadelerini kullandı.