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    • 06.10.2022 15:00
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    • 06.10.2022 15:00
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    CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan skandal LGBT teklifi! Kurumsallaştırmaya çalışıyorlar! AK Parti oylarıyla reddedildi

    CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin Meclis toplantısında Başkan Kemal Deniz Bozkurt tarafından LGBT’nin kurumsallaşması için ‘eşitlik müdürlüğü’ kurma talebi gündeme geldi. Skandal teklif AK Parti’nin oylarıyla reddedilirken Meclis’te tartışmalara neden oldu.

    CHP’li başkandan skandal LGBT teklifi!

    İstanbul'da bazı CHP'li belediyelerin LGBT'nin kurumsallaşması için "eşitlik müdürlüğü" kurması, Esenyurt Belediyesi'nin meclis toplantısında da gündeme geldi.

    AK PARTİ'NİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ
    17 kabul oyunun verildiği yönerge AK Parti grubunun verdiği 20 oy ile reddedildi.

    İŞTE CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ YAPTIĞI LGBT TEKLİFİ
    CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt yaptığı teklifte "Toplumsal eşitliğin belediye hizmet ve plan programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar planlamak ve uygulamak." ifadelerini kullandı.

        "BEN BUNU İMZALAMAM"
        AK Partili üyeler yapılan teklife tepki gösterirken bir üye "Bugün burada teklifi benim önüme getiriyorsunuz, ben bunu imzalamam." dedi.

        AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş ayrıca "Aile değerlerimizin bu kadar aşındırıldığı ve çocukların zihninin çeldirilmeye çalıştığı ortamda belediye eliyle böyle bir ortam hazırlayıp teşvik içine girersek durum vahim noktalara gidecek. Biz Esenyurt meclisinde AK Parti Kurulu olarak hayır dedik. Her ortamda bu konuyla ilgili çalışmaların önünde set kuracağımızı beyan ettik." ifadelerini kullandı.

        ŞEHİT VE GAZİLERİ LGBT'Lİ KİŞİLERLE AYNI KEFEYE KOYDULAR
        Geçtiğimiz günlerde de Kadıköy Belediyesi meclisinde şehit aileleri ve gazi hizmetleri şefliği kurulması için teklif sunulmuş ancak söz konusu teklifte 'şehit yakınları, gazi ve LGBT'li bireyler' ifadelerinin birlikte anılması tepkilere tepkilere neden olmuştu.
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        Haberler Güncel CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan skandal LGBT teklifi! Kurumsallaştırmaya çalışıyorlar! AK Parti oylarıyla reddedildi
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