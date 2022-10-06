CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan skandal LGBT teklifi! Kurumsallaştırmaya çalışıyorlar! AK Parti oylarıyla reddedildi

AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş ayrıca "Aile değerlerimizin bu kadar aşındırıldığı ve çocukların zihninin çeldirilmeye çalıştığı ortamda belediye eliyle böyle bir ortam hazırlayıp teşvik içine girersek durum vahim noktalara gidecek. Biz Esenyurt meclisinde AK Parti Kurulu olarak hayır dedik. Her ortamda bu konuyla ilgili çalışmaların önünde set kuracağımızı beyan ettik." ifadelerini kullandı.