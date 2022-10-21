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Haberler Dünya Türkiye Tayfun'u test etti! Yunanistan'da manşetleri tek soru süslüyor: Savaş çıkar mı?

Türkiye Tayfun'u test etti! Yunanistan'da manşetleri tek soru süslüyor: Savaş çıkar mı?

Türkiye'nin son olarak Tayfun füzesini test etmesi Yunanistan'da büyük ses getirirken Yunan gazetelerinin manşetlerinde de tek soru var. Türkiye-Yunanistan gerginliği hız kesmeden devam ederken son zamanlarda Yunanistan manşetlerini olası bir savaş ihtimaline dair analizler süslüyor. Yunan gazetesi Ta Nea'da yer alan bir haberde ise olası bir çatışmanın şu an için masada olmadığından bahsedildi. Yunanistan'ın yine de hazırlıklı olduğuna dikkat çekilen haberde NATO'ya vurgu yapıldı.

21.10.2022 10:16 - Son Güncelleme: 21.10.2022 10:52
Türkiye Tayfun’u test etti! Yunanistan’da manşetleri tek soru süslüyor: Savaş çıkar mı?

Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişki son zamanlarda gerginliğin artmasıyla kritik bir hal alırken, Yunan basınında sürekli olarak olası savaş ihtimalleri değerlendiriliyor.

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Türkiye Tayfun’u test etti! Yunanistan’da manşetleri tek soru süslüyor: Savaş çıkar mı?

Yunan gazetesi Ta Nea, Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir çatışma durumunu değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri üzerine hareket eden Yunanistan, Türkiye'nin doğal gaz için yaptığı hareketlere dikkat çekti.

Türkiye Tayfun’u test etti! Yunanistan’da manşetleri tek soru süslüyor: Savaş çıkar mı?

Gazeteye göre Türkiye, Akdeniz'de yaptığı çalışmalarla sözde ihlaller gerçekleştirip Rodos, İstanköy, Midilli ve Samos gibi adalarda Yunanistan'a meydan okudu.

Türkiye Tayfun’u test etti! Yunanistan’da manşetleri tek soru süslüyor: Savaş çıkar mı?

Gazete böylelikle Yunanistan'ın kendini savunmak için adalara asker çıkarmasını haklı gösteriyor.

Türkiye Tayfun’u test etti! Yunanistan’da manşetleri tek soru süslüyor: Savaş çıkar mı?

Aynı zamanda haberde, Atina'nın da yaptığı eylemleri 'Türkiye tehdidine' karşı yaptığının altı çizildi.

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