Türkiye Tayfun’u test etti! Yunanistan’da manşetleri tek soru süslüyor: Savaş çıkar mı?

Yunan gazetesi Ta Nea, Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir çatışma durumunu değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri üzerine hareket eden Yunanistan, Türkiye'nin doğal gaz için yaptığı hareketlere dikkat çekti.