Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: "Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde diyalogdan yana olduklarını ama bunun bir zaaf gibi algılanmaması gerektiğini söyledi. Yunan Savunma Bakanı'nı eşiyle İstanbul'da yemeğe davet ettiğini açıklayan Akar, "NATO'da, 'Yunanlılar herhangi bir tacizde, ihlalde bulunmadan bizim onlara havada, denizde taciz yapmadığımızı garanti ediyoruz' dedik" bilgisini paylaştı.
Akar, Polatlı'da düzenlenen Ateş Serbest 2022 Tatbikatı sonrası gazetecilerle bir araya geldi. Tatbikatı izleyenler arasında Yunanistan askeri ataşesinin de bulunması günün dikkat çekici detayı oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Akar, Yunanistan'ın gerilim politikası, ABD ile F-16 görüşmeleri ve Dedeağaç'taki ABD askeri varlığı ile terörle mücadele bağlamında şu mesajları verdi:
ATEŞ SERBEST FAALİYETİ'NİN İCRA EDİLDİĞİ YER TARİHİ ÖNEM TAŞIYOR
Ateş Serbest Faaliyeti'nin yapıldığı bu bölge tarihi açıdan da önem taşıyor. Malumunuz olduğu üzere Sakarya Meydan Muharebesi gördüğünüz bu bölgede gerçekleşti. Gençlerimizin aynı zamanda bu tarihi muharebeyi iyi anlamaları, iyi kavramaları lazım. Burası taarruzun durdurulduğu yer, son nokta. Bu tatbikatın özü; askeri öğrencilerimizin mesleklerinin başındayken TSK'nın sahip olduğu ateş gücünü, yerli ve milli imkanlarımızı görmelerini, tecrübe etmelerini sağlamaktır.
HAKKIMIZI, HUKUKUMUZU KORUYACAĞIZ
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kişilikli ve kimlikli politikamızı sürdüreceğiz. Hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz. Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız. İşgalci, istilacı değiliz. Tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Biz diyalog, dostluk, kardeşlik deyince sanki bir zafiyet gibi anlaşılıyor öyle bir şey yok.
Bizim askeri heyetimiz iki kez Yunanistan'a gitti, onlar bir kez Ankara'ya geldi. Şimdi 4'üncü toplantı için Yunan heyetini Türkiye'ye bekliyoruz. Biz gelin bu toplantılara devam edelim derken bazıları "Türkler diyaloğa gelsin" diyorlar. Aslında diyaloğu isteyen biziz.
Brüksel'deki son toplantıda da Savunma Bakanı Panagiotopoulos'u eşiyle birlikte Türkiye'ye davet ettim. Olumlu havanın esmesi, oluşması için ama sanki bundan da rahatsız olanlar var. Biz Türk-Yunan sorunlarının çözülebileceğini, çözülemezse bile kontrol altında tutulabileceğini, ülkelerimize, bölgeye ve NATO'ya zarar vermeden bir şekilde çözmemiz, yönetmemiz gerektiğini değerlendiriyoruz.
YUNANİSTAN ADINA BAŞKALARI KONUŞUYOR
Siz Lozan'da ve Paris Anlaşmalarında, çok açık ve net 12'nci ve 14'üncü maddelerde "Bu adalar silahlandırılamaz" denmesine rağmen adaları silahlandırdınız. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekilde karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil gibi bir garabetle bizi karşı karşıya bıraktınız. Tüm bunlara rağmen, oturup konuşalım diyoruz. Yunanistan adına başkaları da konuşuyor. Biz de bırakın bunları kendi aramızda oturup konuşalım diyoruz. Herkes eteğindeki taşı döksün istiyoruz.
Anlaşmalar çerçevesinde adaların silahsızlandırılması lazım. Bu tamamen anlaşmalara aykırı. Ayrıca Yunanistan'da ana kara veya adalarda silahlanma girişimlerinin beyhude bir gayret olduğu görülmeli ve bunun da en büyük zararı Yunan halkının refahınadır.