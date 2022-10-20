Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: "Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız"

HUDUTLAR GÜVENDE

Hudutlarımız Cumhuriyet tarihimizin en güvenli ve en kontrollü dönemini yaşamaktadır. birlik sayısı, personel sayısı, elindeki teçhizat, teknoloji, alt yapı, kameralar, kuleler, yollar ile gerçekten en üst düzeyde kontrol sağlanmaktadır. Bu noktada Mehmetçiğin yüksek bir moral ve motivasyonla yaptıkları, emeği, her türlü saygıya layıktır.

ZAP'TA ELEBAŞLARI KAÇTI, DİĞERLERİNE KAÇMAYIN DİYORLAR

Terör örgütü PKK'daki çöküntü açıkça görülüyor. Terörle mücadelede Zap uzun yıllardan beri girilmeyen bir yerdi. Orası öyle bir hale gelmiş ki teröristler bizim girebileceğimizi tahayyül dahi edemiyorlardı. TSK oraya girince onların elebaşları 1 hafta, 15 gün içinde kaçtı. Çok zor bir coğrafyada Mehmetçik büyük bir fedakarlık, kahramanlık ve başarı ile orayı temizliyor. Şimdi elebaşları diğerlerine çıkmayın, yerinizde kalın talimatı veriyor ama onlar da kaçıyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar. Kaçış yok. Orası teröristler için çıkmaz sokak. Tek kurtuluş adalete teslim olmak. Burada bir kez daha ifade ediyorum ki bizim tek hedefimiz teröristler, terörist neredeyse hedefimiz orası!

2014'TE CUMHURBAŞKANIMIZ "KIRIM'IN İLHAKINI TANIMIYORUZ" DEDİ

Cumhurbaşkanımız Moskova'da bile basının önünde "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz" diye ifade etti. Son olarak yapılan dört bölgenin ilhakına karşı olduğumuzu da açıkça ortaya koyduk. 2014'ten beri biz bu kararımızı, politikamızı sürdürüyoruz. Biz hiçbir şekilde Kırım'ın ilhakını da kabul etmedik. Bu konuda Türkiye'nin karnesinin, duruşunun çok iyi olduğu açıktır. Çünkü biz Kırım'ın ilhakını tanımadık. Bazıları 2014'te neredeydi? Bu konuda Türkiye'nin açık ve net politikasını herkesin anlaması lazım.

TSK LİBYA'DA YABANCI GÜÇ DEĞİLDİR

Son Libya ziyareti gayet verimli oldu, karşılıklı anlaşmalar imzalandı. Oradaki makul, mantıklı insanlar bizim ne yapmaya çalıştığımızı görüyor ve bundan da memnunlar. Her gittiğimiz yerde söylüyoruz, TSK Libya'da yabancı güç değil, Libya'daki hükümetin daveti üzerine oradayız. Bu davete 5 ülke içerisinde sadece Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu karşılık verildi. Siz neredeydiniz; Libya'da Trablus tehdit altındayken neredeydiniz dedik. Yardım edin diye 5 ülkeye mektup yazıldı, cevap bile veremediniz bir tek Cumhurbaşkanımız cevap verdi. O zaman Trablus kurtuldu. Biz orada nizami ordunun kurulması esastır diyoruz ve bunun için askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimize devam ediyoruz. Amacımız "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla tek Libya'nın varlığıdır.