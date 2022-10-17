Vav TV İzle
Haberler Dünya Eski Yunan bakandan itiraf gibi sözler: Türkiye’ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Eski Yunan bakandan itiraf gibi sözler: Türkiye’ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Yunanistan'ın Ege Adaları'ndaki tahrikleri her geçen gün artarken eski Yunan bakandan itiraf gibi sözler geldi. Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Yunanistan'ın Türkiye'nin hamleleri karşısında hiçbir şey yapamadığını dile getirdi.

17.10.2022 15:04 - Son Güncelleme: 17.10.2022 15:04
Eski Yunan bakandan itiraf gibi sözler: Türkiye’ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan hükümeti ise Türkiye'ye yönelik politikalar konusunda ikiye ayrılmış durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eski Yunan bakandan itiraf gibi sözler: Türkiye’ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Muhalefetten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik sesler yükselirken, Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'dan skandal açıklamalar geldi. Kotzias, 'Türkiye'nin saldırgan bir tutum' sergilediğini dile getirdi.

Eski Yunan bakandan itiraf gibi sözler: Türkiye’ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Ancak eski Bakan'ın açıklamalarındaki bir nokta dikkat çekti. Türkiye'nin yaptıklarına karşı hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren Kotzias, "İHA'larımızı bile uçuramıyoruz. Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası toplumlara elektronik yollara başvuracağımızı bildiremiyoruz. Türk savaş uçakları bizim topraklarımızın üzerinde dolaşırken hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.

Eski Yunan bakandan itiraf gibi sözler: Türkiye’ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Aynı zamanda Kıbrıs meselesine de değinen Kotzias, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında olmadığını ifade etti.

Eski Yunan bakandan itiraf gibi sözler: Türkiye’ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan karasuları meselesine de değinen Kotzias, "Yalnızca Girit çevresinde değil; tüm Yunan karasularını acilen 12 mile çıkarmalıyız" sözlerine yer verdi.

SON DAKİKA