Eski Yunan bakandan itiraf gibi sözler: Türkiye’ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
Yunanistan'ın Ege Adaları'ndaki tahrikleri her geçen gün artarken eski Yunan bakandan itiraf gibi sözler geldi. Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Yunanistan'ın Türkiye'nin hamleleri karşısında hiçbir şey yapamadığını dile getirdi.
Muhalefetten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik sesler yükselirken, Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'dan skandal açıklamalar geldi. Kotzias, 'Türkiye'nin saldırgan bir tutum' sergilediğini dile getirdi.
Ancak eski Bakan'ın açıklamalarındaki bir nokta dikkat çekti. Türkiye'nin yaptıklarına karşı hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren Kotzias, "İHA'larımızı bile uçuramıyoruz. Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası toplumlara elektronik yollara başvuracağımızı bildiremiyoruz. Türk savaş uçakları bizim topraklarımızın üzerinde dolaşırken hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.
Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan karasuları meselesine de değinen Kotzias, "Yalnızca Girit çevresinde değil; tüm Yunan karasularını acilen 12 mile çıkarmalıyız" sözlerine yer verdi.