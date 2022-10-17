Eski Yunan bakandan itiraf gibi sözler: Türkiye’ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Ancak eski Bakan'ın açıklamalarındaki bir nokta dikkat çekti. Türkiye'nin yaptıklarına karşı hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren Kotzias, "İHA'larımızı bile uçuramıyoruz. Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası toplumlara elektronik yollara başvuracağımızı bildiremiyoruz. Türk savaş uçakları bizim topraklarımızın üzerinde dolaşırken hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.