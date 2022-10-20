Elon Musk’tan sosyal medyayı sallayan SİHA açıklaması!

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa