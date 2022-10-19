Rusya’dan peş peşe savaş adımları: Tüm bölgelerde savaş 'hazırlık durumu' yükseltildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Moskova'nın dahil olduğu Merkezi Federal Bölgesi ve Güney Federal Bölgesi'nde "yükseltilmiş hazırlık durumu" uygulamaya girecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Söz konusu bölgelerde enerji, iletişim ve ulaşım altyapılarına yönelik güvenlik önlemleri artırılabilecek, bazı sektörlerdeki çalışmalar Rusya Savunma Bakanlığı ihtiyaçları doğrultusunda çalışabilecek ve bölgelerde güvenliğe ilişkin daha fazla denetim yapılabilecek.