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    • Dünya
    • 19.10.2022 17:25
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    • 19.10.2022 17:25
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    Rusya’dan peş peşe savaş adımları: Tüm bölgelerde savaş 'hazırlık durumu' yükseltildi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı. Kararnamenin ardından Rusya’nın tüm bölgelerinde Ukrayna’daki savaş dönemine yönelik üç farklı seviyede 'hazırlık durumu' uygulanması adımı atıldı. Moskova'nın dahil olduğu bölgede 'yükseltilmiş' hazırlık durumu uygulanacak.

    Rusya’da savaşa ’hazırlık durumu’ yükseltildi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Moskova'nın dahil olduğu Merkezi Federal Bölgesi ve Güney Federal Bölgesi'nde "yükseltilmiş hazırlık durumu" uygulamaya girecek.

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK
    Söz konusu bölgelerde enerji, iletişim ve ulaşım altyapılarına yönelik güvenlik önlemleri artırılabilecek, bazı sektörlerdeki çalışmalar Rusya Savunma Bakanlığı ihtiyaçları doğrultusunda çalışabilecek ve bölgelerde güvenliğe ilişkin daha fazla denetim yapılabilecek.

    İLAVE SEFERBERLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK
    İlhak edilen Kırım ve Ukrayna sınırındaki Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk ve Rostov bölgelerinde ise "orta seviye hazırlık durumu" uygulanacak.

    Orta seviye hazırlık durumuna göre, bölgelerde sivil savunma önlemleri, nüfusun ve bölgelerin tehlikelerden korunması için ilave seferberlik önlemleri alınabilecek.

        'TEMEL HAZIRLIK DURUMU'NA GEÇİLDİ
        Rusya'nın geriye kalan tüm bölgelerinde ise "temel hazırlık durumu" ilan edilirken, söz konusu bölgelerdeki yetkililer kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için gerekli kararları alabilecekler.

        Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın yurt dışına çıkışlara yönelik sınırlarını kapatmayı planlamadığını söyledi.

        SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMİŞTİ
        Putin, bugün, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzalamıştı.
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            Haberler Dünya Rusya’dan peş peşe savaş adımları: Tüm bölgelerde savaş 'hazırlık durumu' yükseltildi
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