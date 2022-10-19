General Armageddon ilk kez televizyonda: Durum zor ve gergin

Kerç Köprüsü'nde gerçekleşen patlamanın ardından Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan ağır saldırılar gerçekleşti. Saldırıların altında Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın başına getirilen Surovikin'in imzası olduğu belirtiliyor.
OPERASYON BÖLGESİNDE DURUM GERGİN
Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, Ukrayna'daki savaşın son durumuna ilişkin devlet televizyonuna ilk kez açıklamalarda bulundu.
Komutan Surovikin, "Bir bütün olarak özel askeri operasyon bölgesindeki durumu gergin olarak tanımlayabiliriz. Düşman sürekli olarak Rus birliklerinin mevzilerine saldırmaya çalışıyor" diyerek zor kararlar alabileceklerine dikkat çekti.
HERSON'DA NÜFUSU GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE
Surovikin, durumun özellikle güneydeki Herson şehri çevresinde zor olduğunu belirterek, "Rus ordusu, her şeyden önce Herson nüfusunun güvenli bir şekilde tahliyesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.
YASAKLANMIŞ 'SAVAŞ YÖNTEMLERİ'
Surovikin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO komutanlığı hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hem de sivil nüfus arasında herhangi bir zayiata bakılmaksızın uzun süredir Kiev rejiminden Herson yönünde saldırı operasyonları talep ediyor" diyerek Rus ordusunun Kiev'in Herson bölgesinde "yasaklanmış" savaş yöntemlerini kullanma planlarının farkında olduğunu da belirtti.