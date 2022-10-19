General Armageddon ilk kez televizyonda: Durum zor ve gergin

Surovikin, Ukrayna'nın Rus ordusunu görevlerinden uzaklaştırmak için tüm gücünü cepheye aktardığını, bu gücün büyük çoğunluğunun "uygun şekilde eğitilmemiş bölgesel savunma birimleri" olduğunu öne sürdü.

RUSYA'YA DOST OLMASINI DİLİYORUZ

Surovikin, "Düşmanın günlük kayıpları yüzlerce zaiyata tekabül ediyor. Bizim farklı bir stratejimiz var. Hızlı taarruzları hedeflemiyoruz, her askeri yedekliyoruz ve düşmanın saldıran kuvvetlerini metodik olarak eziyoruz. Bu, yalnızca kendi kayıplarımızı en aza indirmekle kalmıyor, aynı zamanda sivil nüfus arasındaki kaybı da önemli ölçüde azaltıyor" şeklinde konuştu.