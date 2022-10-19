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    • Dünya
    • 19.10.2022 10:52
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    • 19.10.2022 11:59
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    General Armageddon ilk kez televizyonda: Durum zor ve gergin

    Rusya-Ukrayna savaşında Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne yönelik saldırının ardından şiddetin dozunu artmaya başladı. Rusya intikam operasyonları kapsamında başkent Kiev dahil çok sayıda Ukrayna kentini hedef aldı. Rusya aynı dönemde Ukrayna'daki operasyonların başına Çeçenistan ve Suriye'de acımasız saldırılarıyla bilinen Sergey Surovikin'i getirdi. İlk televizyon karşısına çıkan Surovikin, “Bir bütün olarak özel askeri operasyon bölgesindeki durumu gergin olarak tanımlayabiliriz” ifadelerini kullanarak zor kararlar alabileceklerini belirtti.

    Surovikin: Durum zor ve gergin

    Kerç Köprüsü'nde gerçekleşen patlamanın ardından Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan ağır saldırılar gerçekleşti. Saldırıların altında Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın başına getirilen Surovikin'in imzası olduğu belirtiliyor.

    OPERASYON BÖLGESİNDE DURUM GERGİN
    Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, Ukrayna'daki savaşın son durumuna ilişkin devlet televizyonuna ilk kez açıklamalarda bulundu.

    Komutan Surovikin, "Bir bütün olarak özel askeri operasyon bölgesindeki durumu gergin olarak tanımlayabiliriz. Düşman sürekli olarak Rus birliklerinin mevzilerine saldırmaya çalışıyor" diyerek zor kararlar alabileceklerine dikkat çekti.

    HERSON'DA NÜFUSU GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE
    Surovikin, durumun özellikle güneydeki Herson şehri çevresinde zor olduğunu belirterek, "Rus ordusu, her şeyden önce Herson nüfusunun güvenli bir şekilde tahliyesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

    YASAKLANMIŞ 'SAVAŞ YÖNTEMLERİ'
    Surovikin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO komutanlığı hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hem de sivil nüfus arasında herhangi bir zayiata bakılmaksızın uzun süredir Kiev rejiminden Herson yönünde saldırı operasyonları talep ediyor" diyerek Rus ordusunun Kiev'in Herson bölgesinde "yasaklanmış" savaş yöntemlerini kullanma planlarının farkında olduğunu da belirtti.

        Surovikin, "Yani Ukrayna, Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Kakhovka hidroelektrik santraline büyük bir saldırı, Herson'a büyük roket ve topçu saldırıları hazırlıyor. Bu eylemler, bu büyük sanayi merkezinin altyapısının tahrip olmasına ve sivil nüfus arasında büyük kayıplara yol açabilir" şeklinde konuştu.

        Surovikin, Ukrayna'nın Rus ordusunu görevlerinden uzaklaştırmak için tüm gücünü cepheye aktardığını, bu gücün büyük çoğunluğunun "uygun şekilde eğitilmemiş bölgesel savunma birimleri" olduğunu öne sürdü.

        RUSYA'YA DOST OLMASINI DİLİYORUZ
        Surovikin, "Düşmanın günlük kayıpları yüzlerce zaiyata tekabül ediyor. Bizim farklı bir stratejimiz var. Hızlı taarruzları hedeflemiyoruz, her askeri yedekliyoruz ve düşmanın saldıran kuvvetlerini metodik olarak eziyoruz. Bu, yalnızca kendi kayıplarımızı en aza indirmekle kalmıyor, aynı zamanda sivil nüfus arasındaki kaybı da önemli ölçüde azaltıyor" şeklinde konuştu.

        "Düşman, Ukrayna vatandaşlarını ölüme iten suç rejimidir" diyen Surovikin, "Biz Ukraynalılarla tek bir halkız ve sadece Ukrayna'nın Batı'dan, NATO'dan bağımsız ve Rusya'ya dost bir devlet olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

            GENERAL ARMAGEDDON
            8 Ekim'de Ukrayna'daki Rus birliklerin başına getirilen Surovikin, Suriye'de çok sayıda sivilin öldüğü Rus bombardımanlarını yönetmişti.

            Ayrıca Çeçenistan'da insan hakları ihlalleriyle suçlanan birliklerin de başında bulunan Surovikin, sert ve alışılmışın dışında savaş yaklaşımı nedeniyle meslektaşları arasında "General Armageddon" olarak tanınırken, "Halep Kasabı" lakabıyla da biliniyor.

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