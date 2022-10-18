Ukrayna - Rusya savaşını ateşleyecek hamle! Rusya yeni cephe mi açıyor? Sınıra 9 bin asker birikti!
Aylardır devam eden ve dünyayı derin krizlere sokan Ukrayna - Rusya savaşı bitecek gibi görünmüyor. The Times gazetesi Kırımla Rusya'yı bağlayan Kerç Köprüsü'nün vurulmasının ardından intikam yemini eden Moskova'nın yeni cephe açacağı iddia etti. ISW ise sınıra 9 bin askerin biriktiğini söyledi.
Ukrayna'da bataklığa saplanan Rusya lideri Vladimir Putin, Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı'ndaki patlamadan günler sonra yeni bir kara haber aldı.
Putin'in en prestijli projesi Kırım Köprüsü, yarımada ile Rusya ana karasını birbirine bağlıyordu. Sabaha karşı köprüyü havaya uçuran patlamaya Moskova'nın yanıtı Ukrayna'ya füze yağdırmak oldu. 10 Eylül sabahı başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın doğusundaki Harkov'dan batısıdaki Lviv'e bütün şehirler füze saldırılarıyla sarsıldı. 19 sivilin hayatını kaybettiği vahşet, bir hafta sonra, 17 Ekim sabahı tekrarlandı. Silah stoklarında ciddi azalma olduğu tahmin edilen Rus ordusu, bu kez Kiev'i İran üretimi insansız hava araçlarıyla vurdu.
Can kayıplarına yol açan kamikaze dronelar uluslararası haber ajansları AP ve AFP tarafından ilk kez net olarak fotoğraflandı. Ukrayna askerlerinin ellerindeki silahlarla gökyüzünde süzülen insansız hava araçlarına ateş açtıkları kareler de, yine ajanslar tarafından servis edildi.
Kiev'in yanı sıra Dnipro, Sumi ve Mykolaiv gibi kentlerden de drone saldırısı haberleri geldi.
Rusya'da Geran-2 olarak adlandırılan Şahid-136 model İran droneları, yaz mevsiminden bu yana Rus işgalciler tarafından kullanılıyor. Tahran yönetimi Rusya'ya drone sevk ettiğini inkar etse de, kanıtlar aksini gösteriyor. ABD, Pazartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın açık şekilde yalan söylediğini duyurdu.
2231 SAYILI KARAR
Washington'a göre, Tahran yönetimi Rusya'ya kamikaze insansız hava aracı satarak 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı onaylayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını da ihlal ediyor. 2231 sayılı karara vurgu yapan benzer değerlendirme, ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa tarafından da yapılıyor.
Kremlin ise, Suriye'deki müttefiki İran'dan satın aldığı kamikaze drone'lara ilişkin suskunluğunu koruyor.
Ukraynalılar Pazar gecesinden itibaren 37 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirtiyor. Kiev yönetimi, Batılı müttefiklerinden acil şekilde daha fazla hava savunma sistemi istediğini yineledi.
Askeri uzmanlar, Rusların kamikaze İHA'larını ucuz ve etkili olması nedeniyle kullandığını söylüyor. Küçük boyutlarda ve alçaktan uçuş yeteneklerine sahip kamikaze drone'lar, radar keşiflerinden ve hava savunma sistemleri müdahalelerinden kolayca kaçabiliyor. Uzmanlara göre, pek çok drone'un aynı anda gönderilmesi halinde ise karşı koymak zorlaşıyor.
YER: MARİUPOL'ÜN KARŞISI
Ukrayna'nın başkenti Kiev'i cehenneme çeviren drone saldırılarından saatler sonra, bu kez Karadeniz'in iç denizi Azak kıyısı alev topuna döndü. Rusların neredeyse tamamen haritadan silerek işgal ettiği Ukrayna şehri Mariupol'ün karşısında yer alan Yeysk şehrine savaş uçağı düştü.
83 bin nüfuslu Yeysk'te bir binaya çakılan Rus jeti, bütün şehri temellerinden sarstı. Su-34 jet uçağının düşmesinin ardından bir apartmanın alevler içinde kaldığı, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.