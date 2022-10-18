Ukrayna - Rusya savaşını ateşleyecek hamle! Rusya yeni cephe mi açıyor? Sınıra 9 bin asker birikti!

Can kayıplarına yol açan kamikaze dronelar uluslararası haber ajansları AP ve AFP tarafından ilk kez net olarak fotoğraflandı. Ukrayna askerlerinin ellerindeki silahlarla gökyüzünde süzülen insansız hava araçlarına ateş açtıkları kareler de, yine ajanslar tarafından servis edildi.

Kiev'in yanı sıra Dnipro, Sumi ve Mykolaiv gibi kentlerden de drone saldırısı haberleri geldi.