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    • Dünya
    • 09.10.2022 19:01
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    • 09.10.2022 19:11
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    Yine İsveç yine polis eşliğinde PKK gösterisi! NATO iki yüzlülüğü ortaya çıktı!

    Son dakika haberleri... NATO'ya girmek için resmen Türkiye'ye yalvaran ve terör örgütleriyle arasına mesafe koyacağı, teröristleri tesslim edeceğine yönelik sözler veren İsveç yine teröristlerin gösteri alanı oldu. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör yanlısı bir grup, polis eşliğinde gösteri yapıp bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtılar.

    Yine İsveç yine polis eşliğinde PKK gösterisi!

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemesine Türkiye olumsuz karşılık vermesiyle başlayan görüşmeler sonucunca üç ülke arasında üçlü muhtıra imzalanmış ve iki İskandinav ülkesi de terör örgütlerine destek vermeyeceklerini açıklamıştı.

    Ancak İsveç sokaklarındaki PKK/YPG yandaşlarının skanlda gösterilerine bir yenisi daha eklendi.

    İsveç'in başkenti Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

        POLİS EŞLİĞİNDE SKANDAL GÖSTERİ!

        YPG/PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

        Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.
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        Haberler Dünya Yine İsveç yine polis eşliğinde PKK gösterisi! NATO iki yüzlülüğü ortaya çıktı!
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