Yine İsveç yine polis eşliğinde PKK gösterisi! NATO iki yüzlülüğü ortaya çıktı!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemesine Türkiye olumsuz karşılık vermesiyle başlayan görüşmeler sonucunca üç ülke arasında üçlü muhtıra imzalanmış ve iki İskandinav ülkesi de terör örgütlerine destek vermeyeceklerini açıklamıştı.