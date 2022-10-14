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    • Dünya
    • 14.10.2022 16:49
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    • 14.10.2022 16:53
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    SON DAKİKA: Putin'den Batı'yı panikleten manevra! Nükleer bombardıman uçakları Norveç ve Finlandiya sınırında

    Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın Kerç Köprüsü'nü vurmasının ardından Rusya da Kiev'i bombalamıştı. Savaştaki gerilim zaman zaman yükselirken Putin'in son hamlesi Batı'yı panikletti. Rusya'ya ait nükleer bombardıman uçaklarının, NATO üyesi Norveç ve yakında ittifaka katılması beklenen Finlandiya sınırına yakın Olenya Hava Üssü'ne konuşlandırılması ortalığı karıştırdı. Uydu görüntülerinde bombardıman uçaklarının sayısının giderek arttığı görüldü. Armageddon yani 'kıyamet uçakları' olarak bilinen TU-160'lar ve TU-95'ler genellikle Moskova'nın 450 mil güney doğusundaki Engels Hava Üssü'nde konuşlandırılır. Ancak yeni gelen görüntülerde söz konusu uçaklar Norveç ve Finlandiya'nın burnunun dibinde yer alıyor.

    Putin’den Batı’yı panikleten hamle! Armageddon...

    Rusya-Ukrayna savaşında Putin'in kısmı seferberlik etmesi ve nükleer silahla tehdidi gerilimi yine tırmandırdı. Ukrayna'nın kaybettiği toprakları almak için başlattığı taarruz ve Rusya'yı Ukrayna'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nü vurmasının ardından Rusya da geçtiğimiz hafta Kiev'i bombaladı.

    NORVEÇ FİNLANDİYA SINIRINDA NÜKLEER YÜKLÜ UÇAKLAR
    Putin'in olası nükleer saldırı için onlarca senaryo ortaya atılırken bugün Norveç ve Finlandiya sınırına yakın bir hava üssünden gelen görüntüler nükleer saldırı endişelerini körükledi.

    OLENYA'DA TU-160S BOMBARDIMAN UÇAKLARININ SAYISI ARTIYOR
    Finlandiya ve Norveç sınırlarına yakın Rus hava üssü Olenya'dan gelen uydu görüntülerinde Tu-160s nükleer bombardıman uçaklarının sayısının arttığı görüntülendi.


    12 Ağustos'ta çekilen görüntü

    Kritik öneme sahip hava üssünde 12 Ağustos'ta hiç bombardıman uçağı görülmemişken bu sayı 21 Ağustos'ta 4'e şimdi ise 11'e yükseldi.


    21 Ağustos'ta çekilen görüntü

    İsrail istihbarat firması ImageSat Intl tarafından elde edilen görüntülerde Rusya Kola Yarımadası'ndaki askeri üste bombardıman uçakları net bir şekilde görülüyor.

        7 NÜKLEER BOMBARDIMAN UÇAĞI OLAĞANDIŞI BİR ŞEKİLDE KONUŞLANDI
        Jerusalem Post iki hafta önce hava üssündeki 7 nükleer bombardıman uçağının 'olağandışı bir şekilde konuşlandırıldığını' iddia etmişti. Son gelen uydu görüntüleri bu iddiayı doğrularken Rusya'nın NATO sınırında attığı bu hamle dünya medyasında kendine geniş yer buldu.


        25 Eylül'de çekilen görüntülerde TU-160 uçaklarına TU-95 uçakları da katıldı

        KIYAMET UÇAKLARI NATO'NUN BURNUNUN DİBİNDE
        Armageddon yani 'kıyamet uçakları' olarak bilinen TU-160'lar ve TU-95'ler genellikle Moskova'nın 450 mil güney doğusundaki Engels Hava Üssü'nde konuşlandırılır.

        Ancak yeni görüntüler bombardıman uçaklarının NATO üyesi Norveç ve yakında ittifaka katılması beklenen Finlandiya'nın burnunun dibine geldiğini gösteriyor.


        Olenya Hava Üssü'nün konumu

        12 ADET FÜZE TAŞIYABİLİYOR
        Konvansiyonel silahlarla da kullanılabilen TU-160'lar kesintisiz olarak yakıt ikmali yapmadan 7.500 mil uçabiliyor ve 12 adede kadar kısa menzilli nükleer füze taşıyabiliyor.


            Olenya Hava Üssü

            Tu-95 stratejik bombardıman uçakları ise Putin'in hava kuvvetlerindeki en büyük uçaklarından biri olarak biliyor. Uçaklar seyir füzeleri ve büyük nükleer bombalar taşıyabilme kapasitesine sahip.


            Tu-160 Bombardıman Uçağı

            KH/101 İDDİASI
            Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda KH-101 seyir füzesi kullandığı öne sürülmüştü. Batı medyası Olanya'daki konuşlandırmanın bu iddiayı da sağlamlaştırdığını öne sürüyor.

            Kh/101'ler KH-102'ler gibi havadan kara hedeflerine atılabilen füzelerden biri. Füze atıldıktan sonra araziye 30 ile 60 metre gibi yükseklikten giderek yani neredeyse ağaçların üstünden uçarak hava savunma sistemlerine yakalanmaktan kaçabiliyor.

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            Environment
            Haberler Dünya SON DAKİKA: Putin'den Batı'yı panikleten manevra! Nükleer bombardıman uçakları Norveç ve Finlandiya sınırında
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