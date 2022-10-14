SON DAKİKA: Putin'den Batı'yı panikleten manevra! Nükleer bombardıman uçakları Norveç ve Finlandiya sınırında

Rusya-Ukrayna savaşında Putin'in kısmı seferberlik etmesi ve nükleer silahla tehdidi gerilimi yine tırmandırdı. Ukrayna'nın kaybettiği toprakları almak için başlattığı taarruz ve Rusya'yı Ukrayna'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nü vurmasının ardından Rusya da geçtiğimiz hafta Kiev'i bombaladı.

NORVEÇ FİNLANDİYA SINIRINDA NÜKLEER YÜKLÜ UÇAKLAR

Putin'in olası nükleer saldırı için onlarca senaryo ortaya atılırken bugün Norveç ve Finlandiya sınırına yakın bir hava üssünden gelen görüntüler nükleer saldırı endişelerini körükledi.

OLENYA'DA TU-160S BOMBARDIMAN UÇAKLARININ SAYISI ARTIYOR

Finlandiya ve Norveç sınırlarına yakın Rus hava üssü Olenya'dan gelen uydu görüntülerinde Tu-160s nükleer bombardıman uçaklarının sayısının arttığı görüntülendi.