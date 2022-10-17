Kiev'de patlama sesleri! İnsansız hava araçları saldırılar düzenledi: 3 sivil hayatını kaybetti

Kiev'de saldırıya hedef olan ve büyük kısmı yıkılan bir apartmandaki arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Kliçko, yaşamını yitirenler arasında 6 aylık hamile bir kadın ve eşinin de bulunduğunu kaydetti.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e saldırılar düzenlemişti.