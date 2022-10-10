Avrupa'da enerji krizi devam ederken Türkiye kışa hazır! Kritik adımlarla depolar doldu

Ukrayna ve Rusya savaşı sonrası Rusya'nın uyguladığı doğal gaz ve petrol ambargosu Avrupa'yı kışa girerken endişelendiriyor. Her gün yeni bir karar alıp tasarruf modelleri açıklayan Avrupa, enerji arz güvenliği sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.
Avrupa, kışa doğal gaz eksiği tehlikesiyle girerken, depolarını dolduran Türkiye ise kışa hazırlıklı giriyor. Avrupa'yı etkisi altına alan doğal gaz sorununun yaşandığı ortamda Türkiye ise çok kritik adımlar atarak doğal gaz sorunundan en az etkilenen ülke olma yolunda ilerliyor.
Avrupa, kışa doğal gaz eksiği tehlikesiyle girerken, depolarını dolduran Türkiye ise kışa hazırlıklı giriyor. Türkiye çok kritik adımlar atarak doğal gaz sorunundan en az etkilenen ülke olma yolunda ilerliyor.
Doğu ile batıyı birbirine bağlayan ve üzerinden boru hatlarının geçtiği Türkiye'nin gaz sorunundan etkilenmemek için aldığı kritik kararlar ise şunlar: