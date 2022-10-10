Avrupa'da enerji krizi devam ederken Türkiye kışa hazır! Kritik adımlarla depolar doldu



Doğal gazda biten mevcut kontratlar yenilenirken, yeni LNG anlaşmaları yapıldı. Sonrasında Tuz Gölü ve Silivri yer altı doğal gaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştırıldı. Türkiye'nin 2002'de 92 milyon metreküp olan günlük doğal gaz giriş kapasitesi 362 milyon metreküpe çıktı. Yoğun enerji diplomasisi yürütüldü; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez öncülüğünde son aylarda enerji alanında uluslararası görüşmelere ağırlık verildi.

KATAR'LA DAHA FAZLA ENERJİ ORTAKLIĞI

Daha önce hiç gaz alışverişinin yapılmadığı Umman ile yenilenebilir enerjide kazan kazan anlayışla iş birliği yapıldı. Ortadoğu'daki stratejik ortaklarından Katar ile gelecekte daha fazla enerji ortaklığı planlandı. G20 Enerji Bakanları Toplantısı ve ikili görüşmelerle uluslararası mesajlar doğrudan muhataplarına iletildi. Uzak Asya'daki enerji partneri olan Malezya ile ortaklaşa gaz ve petrol arama imkânları değerlendirildi. Üçüncü ülkelerle ortak çalışma potansiyeli değerlendirildi.