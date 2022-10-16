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    • Dünya
    • 17.10.2022 05:42
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    • 17.10.2022 05:51
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    Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı "Hastaneler kapanabilir" uyarısında bulundu

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji krizi büyümeye devam ediyor. Enerji krizinden etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'da felaket her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında yaptığı açıklamada, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini yoksa hastanelerin kapanma riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Alman hastaneleri kapanmanın eşiğinde

    Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında yaptığı açıklamada, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.



    "ÖZEL BİR DURUM VAR"
    Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda 18 Ekim Salı günü Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, "Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur." uyarısında bulundu.



    "FON" ÇIKIŞI
    Karl Lauterbach, hastanelere özel fon ayrılmasına olumsuz baktığını aktararak, "Her alan için özel fon oluşturamayız." dedi.



        "HASTANELERİN YÜZDE 40'I İFLASIN EŞİĞİNDE"
        Alman Hastaneler Birliği'nin eylül ortasında açıkladığı araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun, hastanelerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edilmişti.



        "HASTANELER KAPANABİLİR"
        Birliğin Başkanı Gerald Gass da kliniklerin, artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini belirtmiş ve durumun gelecek yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.



        ALMANYA'DA İLAÇ KRİZİ
        Almanya ilaç tedarikinde de sıkıntı yaşıyor. Özellikle çocukların ihtiyaç duyduğu ağrı kesici ve ateş düşürücü şuruplara ulaşamıyor.

        KRİZDEN ALMAN DEVİ VOLKSWAGEN'DE NASİBİNİ ALDI
        Bantlarda çalışan tüm işçiler, işini kalın giyinerek yapıyor. Önlem alan şirketler genelde sıcak su kullanımını yasaklarken, lojistik devi Jungheinrich de çalışanlarına mont dağıttı.



            Volkswagen gibi çalışanlarına mont dağıtan Jungheinrich, kış döneminde de ofis binalarından birini tamamen kapatma kararı aldı.Yapı malzemeleri devi Heidelberg ise üretimi, düşük maliyet nedeniyle hafta sonuna kaydırdı. Eon, VW ve Merck gibi dev kuruluşlar özel enerji tasarruf birimleri oluşturdu.



            POLİS DE DONACAK
            Hükümetin aldığı karara göre en çok 19 derece olarak öngörülen ısı, Berlin Emniyet Müdürlüğü'nde 17 dereceye indirildi. Buna göre emniyette binada görev yapanlar 17 derece ısıda çalışacakken, ağır işlerde çalışan emniyet personeli için öngörülen sıcaklık sadece 12 derece.



            OFİSTE SICAK SU KULLANIMI YASAK
            Enerji maliyetleri Alman şirketlerini tasarrufa zorluyor. Yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarının önüne geçebilmek için Jungheinrich fabrikasında olduğu gibi işçiler soğukta montla çalışıyor, ofislerde ise sıcak su kullanılması engelleniyor.



                KARNELİ DOĞALGAZ DÖNEMİ
                Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'dan flaş bir doğalgaz kararı gelmişti. Breitbart'ta yer alan habere göre, Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin doğalgazsız kalabileceğini kaydetti. Bu kış yaklaşmakta olan enerji krizinden duyduğu endişeyi dile getiren Habeck, Alman medyasına yaptığı açıklamada durumun son derece gergin olduğunu söylemişti.

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