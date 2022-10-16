Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı "Hastaneler kapanabilir" uyarısında bulundu





"ÖZEL BİR DURUM VAR"

Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda 18 Ekim Salı günü Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, "Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur." uyarısında bulundu.