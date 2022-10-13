Son dakika: NATO'dan 'Putin' ve 'nükleer silah' açıklaması: "İstihbaratımız var, yılmayacağız! Ciddi sonuçları olacak"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın nükleer güçlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduğunu ifade etti.
"Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız" diyen Stoltenberg, "Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır" şeklinde konuştu.
Açıklamasından konu başlıkları şu şekilde:
-Rusya nükleer bir savaşın kazanılamayacağını biliyor.
-Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli. Nükleer savaşın kazananı olmaz
-NATO'nun nükleer caydırıcılığının temeli barışı korumaktır.
-Nato'nun nükleer silah kullanmasını gerektirecek koşullar oldukça uzak.
-Rusya'nın nükleer alıştırmalara başlamasına karşın NATO tetikte olacak. Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ağır sonuçları olur.
-Ukrayna'ya sunduğumuz desteklerle bazı yerlerde Rusya'ya karşı zafer kazanıldı. Ukrayna'nın kritik altyapısını ve sivilleri korumak için daha fazla silah ve hava savunma sistemi sağlayacağız.
-Son günlerde ABD, Fransa, Hollanda ve Almanya gibi ülkeler hava savunma sistemi desteklerini sunmaya başladı.