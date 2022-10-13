Son dakika: NATO'dan 'Putin' ve 'nükleer silah' açıklaması: "İstihbaratımız var, yılmayacağız! Ciddi sonuçları olacak"





-Rusya'nın nükleer alıştırmalara başlamasına karşın NATO tetikte olacak. Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ağır sonuçları olur.

-Ukrayna'ya sunduğumuz desteklerle bazı yerlerde Rusya'ya karşı zafer kazanıldı. Ukrayna'nın kritik altyapısını ve sivilleri korumak için daha fazla silah ve hava savunma sistemi sağlayacağız.

-Son günlerde ABD, Fransa, Hollanda ve Almanya gibi ülkeler hava savunma sistemi desteklerini sunmaya başladı.