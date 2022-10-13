Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Avrupa'nın kış sınavı! Enerji sorunları nedeniyle alternatif ürünlerin fiyatı 9 kat arttı

    Avrupa Birliği'ni enerji sıkıntısı sardı. Bu yüzden alternatif ürünlere talep arttı. Fiyatlar da yüzde 900 zamlandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Avrupa’nın kış sınavı

    Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada enerji sıkıntısı başladı. Türkiye kış için önlemini aldı. Ancak AB ülkeleri, krizle baş başa kaldı. Kışı sorunsuz geçirebilmek için alternatif yollar aradı. Kısıtlamalar zirve yaptı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Enerji konusunda tasarruf çok önemli. Kazak giyebilirsiniz, ısınma için enerji kullanmayın" açıklaması yaptı. Louis Vuitton, Prada ve Chanel, vitrinleri kararttı. Fransa'da otobanlarda hız sınırının, 130 km'den 110'a indirilmesi kararlaştırıldı. Fransız polisi, benzin kuyruğundaki araçların depolarını mercek altına aldı. Yarım depo civarında yakıtı olanlara akaryakıt satışı yasaklandı.

    Vatandaşlar da kendi önlemini almaya çalıştı. İşte bu yüzden son 2 ayda birçok ürünün fiyatı, yüzde 400 ile 900 arasında arttı. İnsanlar stok yapmaya başladı. Her ülkede battaniyeden kazağa, odundan kömüre kadar fiyatlar cep yaktı.



    İşte ülkelere göre en çok satılan ürünler:

    İngiltere: Battaniye, kazak, odun...

    Almanya: Kömür, soba, yün çorap...

    İtalya: Güneş enerjili su ısıtıcısı, odun, soba...

    Hollanda: Soba, odun, battaniye...

    İspanya: Jeneratör, soba, kömür...

    GAZ SANCISI
    Polonya önceki gece Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba boru hattında sızıntı tespit edildiğini açıkladı. Sızıntının nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı. Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz hattındaki patlamaların ardından Drujba'daki bu sızıntının da sabotaj olabileceği hatırlatıldı.



    Fransa'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin sıkıntısı var.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD’ye giden gazetecilerin masraflarını kim ödedi?
    Haberler Dünya Avrupa'nın kış sınavı! Enerji sorunları nedeniyle alternatif ürünlerin fiyatı 9 kat arttı
        SON DAKİKA