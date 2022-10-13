Avrupa'nın kış sınavı! Enerji sorunları nedeniyle alternatif ürünlerin fiyatı 9 kat arttı

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada enerji sıkıntısı başladı. Türkiye kış için önlemini aldı. Ancak AB ülkeleri, krizle baş başa kaldı. Kışı sorunsuz geçirebilmek için alternatif yollar aradı. Kısıtlamalar zirve yaptı.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Enerji konusunda tasarruf çok önemli. Kazak giyebilirsiniz, ısınma için enerji kullanmayın" açıklaması yaptı. Louis Vuitton, Prada ve Chanel, vitrinleri kararttı. Fransa'da otobanlarda hız sınırının, 130 km'den 110'a indirilmesi kararlaştırıldı. Fransız polisi, benzin kuyruğundaki araçların depolarını mercek altına aldı. Yarım depo civarında yakıtı olanlara akaryakıt satışı yasaklandı.



Vatandaşlar da kendi önlemini almaya çalıştı. İşte bu yüzden son 2 ayda birçok ürünün fiyatı, yüzde 400 ile 900 arasında arttı. İnsanlar stok yapmaya başladı. Her ülkede battaniyeden kazağa, odundan kömüre kadar fiyatlar cep yaktı.