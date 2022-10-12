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    • Dünya
    • 12.10.2022 12:04
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    • 12.10.2022 12:24
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    Son dakika: Batı'nın nükleer savaş senaryolarına Rusya'dan rest: Parçası olmak istemiyoruz

    Son dakika haberi... Son zamanlarda dolaşan nükleer iddialarına yanıt veren Rusya, "Batı liderleri her gün nükleer söylemlerle oynuyor. Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor." sözlerine yer verdi.

    Rusya’dan nükleer açıklaması: Parçası olmak istemiyoruz

    Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dünya genelinde başlayan nükleer korkusunda oklar sürekli olarak Rusya'ya çevriliyor. Rusya'dan ise flaş bir nükleer açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Batı liderleri her gün nükleer söylemlerle oynuyor. Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor." sözlerine yer verdi.

    "KIŞKIRTICI DAVRANIYORLAR"
    Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Batılı devlet başkanlarının her gün nükleer retoriğe girişmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiriyoruz" diyerek uygulamaların 'kışkırtıcı' olduğunu dile getirdi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Batı'nın nükleer savaş senaryolarına Rusya'dan rest: Parçası olmak istemiyoruz
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