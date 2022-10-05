



TÜRKİYE DE DAHİL OLMAK ÜZERE BİRÇOK ÜLKE KINADI

Öte yandan, eferandumlar uluslararası toplum tarafından kınanırken, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke Rusya'nın ilhakını yasadışı olarak tanımladı. Moskova'nın hareketini "uluslararası hukukun yerleşik ilkelerinin ciddi bir ihlali" olarak nitelendiren Türkiye, "Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaphorizhia bölgelerini ilhak etme kararını reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN