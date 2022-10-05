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    • Dünya
    • 05.10.2022 18:01
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    • 05.10.2022 18:42
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    Son dakika: Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali hamlesi! Rus mülkiyetine geçiren imzayı attı

    Rusya'nın Ukrayna'yı adım adım ilhak ediyor... Geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın dört ayrılıkçı bölgesinin liderleri ile Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya’nın Rusya'ya katılımı konusunda anlaşma yapan Putin, şimdi de Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

    takvim.com.tr
    Putin’den ’nükleer’ hamlesi! İmzayı attı

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 8 ayı aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde Moskova, ilhak sürecini adım adım işletmeye koyuldu.



    NÜKLEER ADIMI
    Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerininin ilhakına ilişkin kararnameyi imzalayan Putin'den çarpıcı bir hamle daha geldi.

    Rusya Devlet Başkanı, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararnameye de imzasını bıraktı.



    AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ
    Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

    6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

    Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.



        NE OLMUŞTU?
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta, 23-27 Eylül tarihlerinde yapılan referandumların ardından Ukrayna'nın dört ayrılıkçı bölgesinin liderleri ile Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya'nın Rusya'ya katılımı konusunda anlaşmalar imzalamıştı.



        TÜRKİYE DE DAHİL OLMAK ÜZERE BİRÇOK ÜLKE KINADI
        Öte yandan, eferandumlar uluslararası toplum tarafından kınanırken, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke Rusya'nın ilhakını yasadışı olarak tanımladı. Moskova'nın hareketini "uluslararası hukukun yerleşik ilkelerinin ciddi bir ihlali" olarak nitelendiren Türkiye, "Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaphorizhia bölgelerini ilhak etme kararını reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

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