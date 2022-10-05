Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 8 ayı aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde Moskova, ilhak sürecini adım adım işletmeye koyuldu.
NÜKLEER ADIMI
Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerininin ilhakına ilişkin kararnameyi imzalayan Putin'den çarpıcı bir hamle daha geldi.
Rusya Devlet Başkanı, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararnameye de imzasını bıraktı.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.
6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.
Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.