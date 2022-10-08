Uzman isim A Haber'de değerlendirdi! Ukrayna'nın Kerç saldırısının etkileri ne olacak? Rusya- NATO savaşı mı?





"KÖPRÜYÜ EN KALIN YERDEN VURMUŞLAR, PLANLI BİR SALDIRI"

Büyük bir kamyon tırın içerisindeki patlayıcıyla. Başka türlü paylatılamaz. Harekat analiz subayları tarafından da bilinir. En kalın yerden vurmuşlar. Tren geçerken de gerçekleştirildiği için planlı bir saldırı olduğunu gösteriyor. Bu Rusya'nın kabul edebileceği bir şey değil. Putin açmıştı büyük de para verildi. Burada iki istihbarat bilgisi var. Trenin burada olduğu anda patlatılması ve kamyonun sürücüsü nerede? 3 sivilin öldüğü söylendi. Bu acaba terör eylemi olur mu uluslararası hukuk açısından.