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    • Güncel
    • 09.10.2022 00:45
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    • 09.10.2022 00:45
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    Uzman isim A Haber'de değerlendirdi! Ukrayna'nın Kerç saldırısının etkileri ne olacak? Rusya- NATO savaşı mı?

    Ukrayna, Rusya ile Kırım arasında yer alan Kerç Köprsüne saldırı düzenlendi. Kamyon ile gerçekleştirilen saldırı sonucu yakıt taşıyan tren vagonlarından yangın çıkarken, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirenUluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çaşın, "Rusya benim toprağım diyerek nükleer silah kullanabileceğini söyledi. Savaş ilanı istemesi gerekecek. Yarın savaş ilan ederse, bu kamyonu kim gönderdi. Rus istihbaratı ortaya koyarsa. Savaşa destek veren ülkeler olarak bunları vurabilir. Bu da NATO-Rusya savaşına sebep olabilir. Bundan çok önemli bir ders alınmalı. İstihbaratımızı uyarım. Köprüler bir devletin can damarlarıdır." ifadelerini kullandı.

    Rusya-NATO savaşı mı?

    Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kerç Köprüsü'nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktığı belirtildi.




    Patlama sonucu Kerç Köprüsü'ndeki yol çöktü, rayların üzerinde yakıt bulunan vagonlardan alevlerin yükseldi.



    Kırım ile kara yolu bağlantısı sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip ve Putin tarafından 2018'de resmi açılışı yapılan köprüye yapılan saldırı A Haber'de canlı yayınlanan Satır arası programında ele alındı.



    Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Rusya buna karşılık vermezse Ukrayna bu saldırıları yoğunlaştırır. Ukrayna'da da hüzünlü bir sevinç var Rusya bize şimdi ne yapacak diye?" ifadelerini kullandı.



        Yaşananların devletler için ders niteliğiden olduğunu vurgulayan Caşın, köprünün vurulmasının nükleer bir felakete kadar ulaşabileceğini vurgulayıp, "Rusya'nın büyük bir füze yelpazesi var ve tahribat gücü yüksek. Bütün bombaların babası diyorlar. Onu yaptığı takdirde Kiev'de adam kalmaz." dedi.



        "RUSYA 2014 ÖNCESİNDE UKRAYNA'YA ÖNEMLİ PARALAR ÖDEDİ"
        İşte Caşın'ın açıklamalarından öne çıkanlar: "Buradaki donanmanın, Azor Denizi'nde diğer askeri hizmetlerden yararlanması için Rusya Ukrayna'ya önemli paralar ödemişti. 2014 burada önemli bir değişim noktası oldu. Size önemli bir süprizimiz var dedi. Buradaki tugay seviyesindeki birlik Kırım'ı işgal etti. İkinci harekattan sonra da Mariupol'ün alınmasının ardından deniz tamamen Rusya'nın kontrolüne geçti. Putin, Avrupa'nın en uzun köprüsünü yaparak, Odessa'ya birlik kaydırmak için bu köprüyü tamamlamıştı."



        "KÖPRÜ DEMİR VE KARAYOLU AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"
        Azor Denizi'ndeki Rus donanması güvende mi sorusu var? Rusya burada 10'a yakın deniz altı bulunduruyor. Bu gemilerden önemli bir tanesi vuruldu. Referandum sonrasında ABD Eski Genel Kurmay başkanı biz Rus filosunu vururuz dedi. Nükleer denizaltı harekete geçti. Bu köprü hem demiryolu hem de karayolu açısından çok önemli bir lojistik bağlantı merkezi. Kırım sıkıntı çekmişti malum, ambargo uygulanınca. Burası bir hayat damarıydı. Buradaki terör mü savaş eylemi mi? Ona bakmak lazım. Savaş eylemi olarak düşünülüyor.



            "KÖPRÜYÜ EN KALIN YERDEN VURMUŞLAR, PLANLI BİR SALDIRI"
            Büyük bir kamyon tırın içerisindeki patlayıcıyla. Başka türlü paylatılamaz. Harekat analiz subayları tarafından da bilinir. En kalın yerden vurmuşlar. Tren geçerken de gerçekleştirildiği için planlı bir saldırı olduğunu gösteriyor. Bu Rusya'nın kabul edebileceği bir şey değil. Putin açmıştı büyük de para verildi. Burada iki istihbarat bilgisi var. Trenin burada olduğu anda patlatılması ve kamyonun sürücüsü nerede? 3 sivilin öldüğü söylendi. Bu acaba terör eylemi olur mu uluslararası hukuk açısından.



            "BÜTÜN ÜLKELERİN DERS ALMASI GEREKİYOR"
            Çok daha beteri de olabilirdi. Demek ki eylemi yapanlar. İstihbarat olarak kaçta, nasıl vurulacağını önceden planlamışlar. Burada benim asker olarak gördüğüm; bu bir kritik altyapı tesisi, bütün devletlerin de ders alması gereken bir mesele. Yunan amiral de Türk köprülerini vuracaklarını söylüyor. Birileri ateşi yakmış görünüyor. Amerikan tırı normal bir tır da değil. Boris isimli bir şoförden bahsediliyor. Kuzey Akım 1-2'ye 4 ayrı yerden delik açılması, denizden yapılan bir saldırıydı. Bu ikinci saldırı.



            "RUSYA BUNA KARŞILIK VERMEZSE UKRAYNA SALDIRILARI YOĞUNLAŞTIRIR"
            Rusya buna cevap verecektir. Asıl tehlike Ukrayna Devlet Başkanının açıklaması bu daha başlangıç, Rusya benden çaldı ben de vurabilirim diyor. Bu çok tehlikeli. Zaparoski orada bir nükleer santral var. Avrupa'nın en büyüğü. Orayı da Ruslar ele geçirdi. Rusya buradan üretilen enerjiyi kendi sistemine bağladı. Ukrayna'ya göre burası da hedefe giriyor. Türkiye dahil büyük bir tehlikede. Rusya buna karşılık vermezse Ukrayna bu saldırıları yoğunlaştırır. Limanlar ve askeri hedefleri vuracaklardır. Barajları vuracaklar.



                "RUSYA-NATO SAVAŞINA SEBEP OLABİLİR"
                Rusya benim toprağım diyerek nükleer silah kullanabileceğini söyledi. Savaş ilanı istemesi gerekecek. Yarın savaş ilan ederse, bu kamyonu kim gönderdi. Rus istihbaratı ortaya koyarsa. Savaşa destek veren ülkeler olarak bunları vurabilir. Bu da NATO-Rusya savaşına sebep olabilir. Bundan çok önemli bir ders alınmalı. İstihbaratımızı uyarım. Köprüler bir devletin can damarlarıdır.



                "UKRAYNALILARDA BURUK SEVİNÇ VAR: 'PUTİN ŞİMDİ BİZE NE YAPACAK' DİYE"
                Kırım'ın Rus olduğunu iddia ediyorlar. Ukrayna'da da hüzünlü bir sevinç var Rusya bize şimdi ne yapacak diye?



                "BOMBALARIN BABASI DEVREYE GİRERSE KIEV'DE ADAM KALMAZ"
                Füze yelpazesi var tahribat gücü yüksek. Bütün bombaların babası. Onu yaptığı takdirde Kiev'de adam kalmaz. Rusya hem karadan hem de denizden saldırı yapabiliyor. 12 bin nükleer başlığa sahip. Sarmat füzesi, belli bir irtifaya çıktıktan sonra birden fazla hedefe saldırı yapabiliyor. 12 bin 14 bin kilometre menzilli. ABD ve Kanada'yı da vurabiliyor. Dünyada kimsenin vuramayacağı füze diyerek çağırmışlardı. Batılılara dikkat edin diyerek uyarmışlardı.



                    "İDEOLOJİK SAVAŞTAN DİNİ BİR SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR"
                    Armageddon lafını neden kullandı. Bu ideolojik savaştan dini bir savaşa dönüştüğünü gösteriyor. İnanç şu, Hz.İsa Kudüs'teki tepeye indikten sonra tüm dünya Hristiyan olacak diyorlar. Bunun adı armageddon kıyamet harbi.

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                    Kerç Köprüsü’nde patlama!
                    Haberler Güncel Uzman isim A Haber'de değerlendirdi! Ukrayna'nın Kerç saldırısının etkileri ne olacak? Rusya- NATO savaşı mı?
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