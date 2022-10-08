Uzman isim A Haber'de değerlendirdi! Ukrayna'nın Kerç saldırısının etkileri ne olacak? Rusya- NATO savaşı mı?

Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kerç Köprüsü'nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktığı belirtildi.
Patlama sonucu Kerç Köprüsü'ndeki yol çöktü, rayların üzerinde yakıt bulunan vagonlardan alevlerin yükseldi.
Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Rusya buna karşılık vermezse Ukrayna bu saldırıları yoğunlaştırır. Ukrayna'da da hüzünlü bir sevinç var Rusya bize şimdi ne yapacak diye?" ifadelerini kullandı.