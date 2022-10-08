İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ın kabinesinde bir çatlak daha! Taciz skandalı nedeniyle bakan görevden alındı





İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Gelen şikayet üzerine başlatılan soruşturmada Başbakan, Conor Burns'ün hükümetteki görevini derhal bırakmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi. Truss'ın koltuğu devraldığı Boris Johnson'dan çok daha hızlı harekete geçtiği belirtilirken, 2010'dan beri Bournemouth West'in vekili olan Burns'ün, Johnson ile yakın çalıştığı da öğrenildi.

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