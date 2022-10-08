İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ın kabinesinde bir çatlak daha! Taciz skandalı nedeniyle bakan görevden alındı

Başbakanlık koltuğuna çok kısa bir süre önce oturan fakat göreve gelir gelmez Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalan Liz Truss'ın kabinesinde bir çatlak daha oluştu…
İngiltere Dış Ticaret Bakanı Conor Burns hakkında çıkan taciz iddiaları sonrasında görevden alındı. İlk olarak İngiliz The Times gazetesinin ortaya çıkardığı skandalda Burns'ün yanında çalışan bir kişiye fiziksel taciz uyguladığı belirlendi. İddiaların ayyuka çıkmasıyla birlikte başlatılan soruşturma sonrasında Truss, Burns'ü görevden aldı.
Muhafazakar Parti'nin bir konferansı sonrasında bir otelin barında yaşanan olayın kabul edilemez olduğu belirtilirken Burns'ün Birmingham'daki Hyatt Regency isimli otelde elle taciz ettiği öğrenildi.