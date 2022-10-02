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Mısır’da düzenlenecek zirve Kral III. Charles ve Liz Truss’ın arasını açtı!

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta geçen III. Charles ile yeni Başbakan Liz Truss'ın arasını Mısır'da düzenlenecek zirve açtı. İklim değişikliğiyle ilgili kampanyalarıyla tanınan İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles'ın gelecek ay Mısır'da düzenlenecek iklim zirvesine katılmak istediğini, ancak Başbakan Liz Truss'ın buna itiraz ettiğini yazdı.

02.10.2022 18:06 - Son Güncelleme: 02.10.2022 18:06
Mısır’da düzenlenecek zirve Kral III. Charles ve Liz Truss’ın arasını açtı!

İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles ile yeni Başbakan Liz Truss arasında ciddi bir anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

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Mısır’da düzenlenecek zirve Kral III. Charles ve Liz Truss’ın arasını açtı!

Sunday Times gazetesi, iklim değişikliğiyle ilgili kampanyalarıyla tanınan İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles'ın gelecek ay Mısır'da düzenlenecek iklim zirvesine katılmak istediğini, ancak Başbakan Liz Truss'ın buna itiraz ettiğini yazdı. Habere göre, Cop27 zirvesinde konuşma yapmak isteyen Kral Charles, Truss hükümetinin tavsiyesi üzerine zirveye katılmaktan vazgeçti.

Mısır’da düzenlenecek zirve Kral III. Charles ve Liz Truss’ın arasını açtı!

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde dünya liderlerini ağırlayacak zirveye muhtemelen katılmayacak Truss'ın geçen ay Buckingham Sarayı'nda görüştüğü Kral'a zirveye katılmama tavsiyesinde bulunduğu bildirildi. Sunday Times, konunun yeni kral ve yeni başbakan arasında gerilime yol açtığını aktardı, ancak İngiltere Başbakanlığı'ndan ve Saray'dan kaynaklar bu iddiayı reddetti.

Mısır’da düzenlenecek zirve Kral III. Charles ve Liz Truss’ın arasını açtı!

'KRAL ÇOK ÜZÜLDÜ'

Kraliyet'ten üst düzey bir yetkili, "Kral'ın davet edildiği bir sır değil. Yurt dışına yağacağı ilk ziyaretle ilgili dikkatli düşünmesi gerekliydi ve hükümetin tavsiyesi üzerine iklim toplantısına katılmama kararı aldı" dedi. Yetkili, Kral'ın yine de iklim zirvesine destek mesajı gönderebileceğini söyledi.

Bir kaynak ise, zirvedeki görüşmelerini dahi planlayan Charles'ın zirveye katılamayacağı için üzgün olduğunu ve hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti. Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen seneki iklim zirvesinde konuşma yaptığını anımsatan kaynak, "Krala seçme şansı verilmemiş gibi görünüyor. Hükümet hatalı bir karar verdi. Kral bu göreve layık olduğunu çoktan gösterdi" dedi.

Mısır’da düzenlenecek zirve Kral III. Charles ve Liz Truss’ın arasını açtı!

İngiliz basını, zirveye katılmama kararını hükümetin iklim kriziyle mücadelede verdiği sözlerden geri adım atabileceğinin bir göstergesi olarak yorumladı.

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