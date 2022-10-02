Mısır’da düzenlenecek zirve Kral III. Charles ve Liz Truss’ın arasını açtı!

'KRAL ÇOK ÜZÜLDÜ'

Kraliyet'ten üst düzey bir yetkili, "Kral'ın davet edildiği bir sır değil. Yurt dışına yağacağı ilk ziyaretle ilgili dikkatli düşünmesi gerekliydi ve hükümetin tavsiyesi üzerine iklim toplantısına katılmama kararı aldı" dedi. Yetkili, Kral'ın yine de iklim zirvesine destek mesajı gönderebileceğini söyledi.

Bir kaynak ise, zirvedeki görüşmelerini dahi planlayan Charles'ın zirveye katılamayacağı için üzgün olduğunu ve hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti. Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen seneki iklim zirvesinde konuşma yaptığını anımsatan kaynak, "Krala seçme şansı verilmemiş gibi görünüyor. Hükümet hatalı bir karar verdi. Kral bu göreve layık olduğunu çoktan gösterdi" dedi.