İngiltere Başbakanı Truss'tan İsrail itirafı: "Büyük bir siyonistim"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Truss'ın, lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Birmingham şehrinde düzenlenen parti konferansı kapsamında İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) adlı grubun etkinliğine katılarak konuşma yaptığı görüldü.
İngiltere'nin başbakanı olarak ilk kez CFI'nın programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Truss, "Bildiğiniz üzere ben, büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." diye konuştu.
Etkinliğe katılan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Başbakan (Truss), gururlu bir siyonist olduğunuzu söylediğiniz ve İsrail'le bu kadar iyi bir arkadaş olduğunuz için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
CFI'nın etkinliğine, Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı ve Eşitlik Bakanı Nadhim Zahavi'nin yanı sıra Muhafazakar Parti'den birçok isim katıldı.
BAŞBAKAN, İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMAYA "OLUMLU BAKIYOR"
İsrail Başbakanı Yair Lapid, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Truss'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya "olumlu baktığını" belirtmişti.