İngiltere Başbakanı Truss'tan İsrail itirafı: "Büyük bir siyonistim"

Etkinliğe katılan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Başbakan (Truss), gururlu bir siyonist olduğunuzu söylediğiniz ve İsrail'le bu kadar iyi bir arkadaş olduğunuz için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

CFI'nın etkinliğine, Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı ve Eşitlik Bakanı Nadhim Zahavi'nin yanı sıra Muhafazakar Parti'den birçok isim katıldı.