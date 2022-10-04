Rus askerleri cinsel ilişkiye girerken Ukrayna tarafından bombalandı! Putin'in treni yola çıktı Avrupa ayağa kalktı

Rusya-Ukrayna savaşında azalan gerilim geçtiğimiz hafta Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı. Bu gelişme iki ülke arasındaki gerilimi tekrar yükseltti. İki ülkede yaşanan son gelişmeler ise şu şekilde:

RUSYA'DAN TREN UKRAYNA'YA DOĞRU KALKTI

Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğü'ne bağlı bir Tren, hafta sonu Rusya'nın merkezinden Ukrayna'nın ön cephelerine doğru giderken görüldü.



Rus yanlısı paylaşımlar yapan Telegram kanalı Rybar, trene ait görüntüleri paylaşarak büyük yük konvoyunun zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer askeri ekipmanları Ukrayna'ya götürdüğünü duyurdu.