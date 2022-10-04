Rus askerleri cinsel ilişkiye girerken Ukrayna tarafından bombalandı! Putin'in treni yola çıktı Avrupa ayağa kalktı

Rusya-Ukrayna savaşında azalan gerilim geçtiğimiz hafta Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı. Bu gelişme iki ülke arasındaki gerilimi tekrar yükseltti. İki ülkede yaşanan son gelişmeler ise şu şekilde:
RUSYA'DAN TREN UKRAYNA'YA DOĞRU KALKTI
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğü'ne bağlı bir Tren, hafta sonu Rusya'nın merkezinden Ukrayna'nın ön cephelerine doğru giderken görüldü.
Rus yanlısı paylaşımlar yapan Telegram kanalı Rybar, trene ait görüntüleri paylaşarak büyük yük konvoyunun zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer askeri ekipmanları Ukrayna'ya götürdüğünü duyurdu.
"NÜKLEER MÜHİMMAT"
Muzyk, trenin bağlı olduğu 12. Ana Müdürlüğü'nün nükleer silahlar ile doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; "Bu tren Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğüne ait. Söz konusu müdürlük nükleer mühimmattan, bunların depolanmasından, bakımından, nakliyesinden ve birimlere verilmesinden sorumludur."