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    • Dünya
    • 04.10.2022 12:40
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    • 04.10.2022 13:02
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    Rus askerleri cinsel ilişkiye girerken Ukrayna tarafından bombalandı! Putin'in treni yola çıktı Avrupa ayağa kalktı

    Rusya-Ukrayna savaşındaki sıcak çatışmalar kısmen kesilse de tarafların küçük çaplı operasyonları devam ediyor. Ortaya ilginç görüntüler de çıkıyor. İki Rus askeri cinsel ilişkiye girdiği sırada Ukrayna'ya ait drone'lar tarafından bombalandı. Bununla birlikte Rusya tarafında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rusya'dan yola çıkan ve Ukrayna'ya doğru giden Rusya Savunma Bakanlığı 12. Ana Müdürlüğü'ne bağlı trenin nükleer silah programı için ekipman taşıyor olabileceği iddiası Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Konu bugün Batı medyasında kendine geniş yer buldu.

    Ukrayna cinsel ilişkiye giren Rus askerlerini bombaladı

    Rusya-Ukrayna savaşında azalan gerilim geçtiğimiz hafta Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı. Bu gelişme iki ülke arasındaki gerilimi tekrar yükseltti. İki ülkede yaşanan son gelişmeler ise şu şekilde:

    RUSYA'DAN TREN UKRAYNA'YA DOĞRU KALKTI
    Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğü'ne bağlı bir Tren, hafta sonu Rusya'nın merkezinden Ukrayna'nın ön cephelerine doğru giderken görüldü.

    Rus yanlısı paylaşımlar yapan Telegram kanalı Rybar, trene ait görüntüleri paylaşarak büyük yük konvoyunun zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer askeri ekipmanları Ukrayna'ya götürdüğünü duyurdu.

    GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMA
    Olay bu noktaya kadar Rusya'nın gerçekleştirdiği bir başka askeri sevkiyat gibi görünüyordu ancak Ukraynalı savunma uzmanı Konrad Muzyk'ın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

    "NÜKLEER MÜHİMMAT"
    Muzyk, trenin bağlı olduğu 12. Ana Müdürlüğü'nün nükleer silahlar ile doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; "Bu tren Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğüne ait. Söz konusu müdürlük nükleer mühimmattan, bunların depolanmasından, bakımından, nakliyesinden ve birimlere verilmesinden sorumludur."

        PUTİN SİNYAL VERİYOR
        Muzyk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı nükleer tehdit sonrası, Nükleer Silah programı için ekipman taşıyan bir konvoyu devreye sokarak Batı'ya bir sinyal vermeye çalıştığını iddia etti.

        Muzyk Putin'in sinyal vermeye çalıştığını iddia etse de terene ait videonun hiçbir şekilde nükleer salınım hazırlıklarını" göstermediğini vurguladı.

        GEÇTİĞİMİZ HAFTA NÜKLEER SİLAHLA TEHDİT ETMİŞTİ
        Rusya Devlet Başkanı Putin 22 Eylül'de yaptığı açıklamada "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse, Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" diyerek örtülü nükleer tehditte bulunmuştu. Putin aynı açıklamada ülkesinde 'kısmi seferberlik' ilan edildiğini duyurarak, 300 bin Rus vatandaşının askere alınacağının haberini vermişti.

        AVRUPA DİKEN ÜSTÜNDE
        Rusya'dan yola çıkan trenin nükleer silah ekipmanları taşıdığı iddiası büyük yankı uyandırdı. Batı medyası konuya geniş yer ayırırken ABD Savunma Bakanı Loyd Austin, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanmakla ilgili tehditlerinde 'blöf yapmadığını' söyledi.

        Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de BBC'ye yaptığı açıklamada savaşın tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek Putin'in blöf yapmadığının altını çizmişti.

        KIYAMET SİLAHI DEVREYE GİRİYOR
        NATO dün yaptığı uyarı ile Putin'in 'kıyamet silahı' adını taşıyan devasa Nükleer Denizaltısının Beyaz Deniz üssünden ayrılmış olabileceğini iddia etti. Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kayboldu ve Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Deniz'e gidiyor olabilir.

            SON 30 YILDA ÜRETTİKLERİ EN BÜYÜK DENİZALTI
            Rusya'nın son 30 yılda ürettiği en büyük denizaltı olduğu söylenen bu dev askeri araç İngiliz basını tarafından sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildi diyerek tanıtılmıştı. Belgorod denizaltısı temmuz ayından beri faaliyette ve yüzeye geri dönmek zorunda kalmadan 120 güne kadar gidebilir.

            Nükleer denizaltının, düşman kıyı şeridini harap eden radyoaktif tsunamileri açığa çıkarabilen Poseidon adındaki sualtı insansız hava aracını taşıdığı biliniyor.

            Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor.

            RUS ASKERLERİ CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN UKRAYNA BOMBALADI
            Öte yandan Rusya cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı ve ortaya enteresan görüntüler çıktı.

            Ukrayna, cinsel ilişkiye giren Rus askerlerini vurdu VİDEO

            Bir binanın enkazı arasında cinsel ilişkiye giren 2 Rus askeri Ukrayna tarafından bombalandı.

            O anlar ise kameralara yansıdı.

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            Kuruluş Osman
            Haberler Dünya Rus askerleri cinsel ilişkiye girerken Ukrayna tarafından bombalandı! Putin'in treni yola çıktı Avrupa ayağa kalktı
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