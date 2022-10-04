2 Rus askeri, cinsel ilişki esnasında Ukrayna droneları tarafından bombalandı

Rusya-Ukrayna savaşındaki sıcak çatışmalar kısmen kesilse de tarafların küçük çaplı operasyonları devam ediyor. Ortaya ilginç görüntüler de çıkıyor. İki Rus askeri cinsel ilişkiye girdiği sırada Ukrayna'ya ait drone'lar tarafından bombalandı. Bununla birlikte Rusya tarafında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rusya'dan yola çıkan ve Ukrayna'ya doğru giden Rusya Savunma Bakanlığı 12. Ana Müdürlüğü'ne bağlı trenin nükleer silah programı için ekipman taşıyor olabileceği iddiası Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Konu bugün Batı medyasında kendine geniş yer buldu.