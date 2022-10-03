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    • Dünya
    • 03.10.2022 14:46
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    • 03.10.2022 14:57
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    Başkan Erdoğan'ın terör açıklamaları sonrası İsveç'te skandal: YPG/PKK paçavraları yine açıldı!

    Son dakika haberi! İsveç'in Malmö kentinde, sözde İran protestosu bahanesiyle terör örgütü YPG/PKK yandaşları da cadde ve sokaklara çıktı. YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan hainler, bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Öte yandan TBMM'deki konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını iki ülke basını da 'tehdit' olarak manşetlerine taşıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terör paçavraları yine açıldı!

    İsveç'in Malmö kentinde, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere terör örgütü YPG/PKK yandaşları da katıldı.

    Möllevangstorget Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz" ve "İran'daki kadınlara özgürlük" gibi sloganlar attı.

    Protestoya destek veren çok sayıda terör yandaşı da terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

        Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın bir bölümünde terör örgütlerini barındırıan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda, "Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN MECLİS KONUŞMASI | VİDEO İZLE

        Başkan Erdoğan, Meclis'te yaptığı bu konuşma İsveç ve Finlandiya basınında geniş yer buldu.

        İSVEÇ BASINI: NATO ÜYELİĞİNİ DURDURMAKLA TEHDİT ETTİ
        İsveç devlet televizyonu SVT, Erdoğan'ın açıklamasını, "Türkiye, yine İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini durdurmakla tehdit ediyor" başlığıyla aktardı.

        Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha İsveç ve Finlandiya'nın savunma ittifakı NATO'ya üyeliğini durdurabileceğini açıkladı. Bu, ülkeler Türkiye'nin taleplerini yerine getirmezse olacak" denildi.

        Bir ülkenin NATO'ya başvurusunun onaylanması için tüm üye devletlerin onayının gerektiği hatırlatıldı. Türkiye'nin, İsveç'in üyeliğine açıkça itiraz eden tek ülke olduğuna dikkat çekildi.

        Ankara, iadesi talep edilen teröristlerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini istiyor. Öte yandan, "Slovakya, İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunu onayladı ve şimdi sadece Macaristan ve Türkiye kaldı" notuna yer verildi.

        FİNLANDİYA BASINI: ERDOĞAN BİZİ VE İSVEÇ'İ TEHDİT ETTİ
        Finlandiya basınından Savon Sanomat gazetesi, "Erdoğan, bir kez daha Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini engellemekle tehdit etti" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Haber 7'de yer alan habere göre, gazete Erdoğan'ın, "Finlandiya ve İsveç'in, vaatlerini yerine getirip getirmediğini yakından takip edeceğiz ve karar elbette parlamentomuza ait" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

        Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin, 28 NATO üyesi ülke tarafından onaylandığı, sadece Türkiye ve Macaristan'ın onaylarının eksik olduğu anımsatıldı.

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        Haberler Dünya Başkan Erdoğan'ın terör açıklamaları sonrası İsveç'te skandal: YPG/PKK paçavraları yine açıldı!
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