Başkan Erdoğan'ın terör açıklamaları sonrası İsveç'te skandal: YPG/PKK paçavraları yine açıldı!

Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha İsveç ve Finlandiya'nın savunma ittifakı NATO'ya üyeliğini durdurabileceğini açıkladı. Bu, ülkeler Türkiye'nin taleplerini yerine getirmezse olacak" denildi.

Bir ülkenin NATO'ya başvurusunun onaylanması için tüm üye devletlerin onayının gerektiği hatırlatıldı. Türkiye'nin, İsveç'in üyeliğine açıkça itiraz eden tek ülke olduğuna dikkat çekildi.

Ankara, iadesi talep edilen teröristlerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini istiyor. Öte yandan, "Slovakya, İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunu onayladı ve şimdi sadece Macaristan ve Türkiye kaldı" notuna yer verildi.