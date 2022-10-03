Başkan Erdoğan'ın terör açıklamaları sonrası İsveç'te skandal: YPG/PKK paçavraları yine açıldı!

İsveç'in Malmö kentinde, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere terör örgütü YPG/PKK yandaşları da katıldı.
Möllevangstorget Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz" ve "İran'daki kadınlara özgürlük" gibi sloganlar attı.
Protestoya destek veren çok sayıda terör yandaşı da terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.