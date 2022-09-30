Son dakika: Yunan spikerden Ege Adaları için flaş Türkiye itirafı: Türkler asla rastgele iş yapmaz

Gerilimi tırmandırmaya çalışan Atina'ya yönelik Türkiye'nin uyarıları, yankı uyandırmaya devam ediyor.
Ankara, adalara uluslararası anlaşmaları ihlal ederek askeri araçlar çıkaran Yunanistan'ı, bu tür tutumlardan geri dönmeye çağırıyor.
ERDOĞAN'IN İZMİR HATIRLATMASINA DİKKATİ ÇEKTİ
Yunan spiker Loannis Theodoratos, Türkiye'nin "Yunanistan'ın moralini bozmak için" tarihe atıfta bulunduğunu söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." demişti.