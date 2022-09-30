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    • Dünya
    • 30.09.2022 15:48
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    • 30.09.2022 15:54
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    Son dakika: Yunan spikerden Ege Adaları için flaş Türkiye itirafı: Türkler asla rastgele iş yapmaz

    Ege Adaları'nda ABD'nin gazlamasıyla sürekli Türkiye'yi kışkırtan hamlelerde bulunan Yunanistan'da spiker Loannis Theodoratos, Ankara'nın uyarılarına işaret ederek "Türkler asla rastgele bir şey yapmaz. Her zaman daha güçlüler" dedi.

    Yunan spiker: Türkler asla rastgele iş yapmaz

    Gerilimi tırmandırmaya çalışan Atina'ya yönelik Türkiye'nin uyarıları, yankı uyandırmaya devam ediyor.

    Ankara, adalara uluslararası anlaşmaları ihlal ederek askeri araçlar çıkaran Yunanistan'ı, bu tür tutumlardan geri dönmeye çağırıyor.

    ERDOĞAN'IN İZMİR HATIRLATMASINA DİKKATİ ÇEKTİ

    Yunan spiker Loannis Theodoratos, Türkiye'nin "Yunanistan'ın moralini bozmak için" tarihe atıfta bulunduğunu söyledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." demişti.

    "TÜRKLER ASLA RASTGELE BİR ŞEY YAPMAZ"
    Theodoratos, "Bunu aklınızda tutmalısınız. Türkler asla rastgele bir şey yapmaz. Türkler bir eylemde bulunmadan önce başarılı olacaklarından yüzde 100 emin olmak zorunda." vurgusu yaptı.

        "ORDULARININ BİZDEN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞU DOĞRU"
        Atina'nın da "planın kendi lehine ilerleyeceğinden emin olması" gerektiğini anlatan Theodoratos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki güç dengelerine işaret etti.

        Yunan spiker, "Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden daha güçlüydüler." diye ekledi.

        "TÜRKİYE'NİN DENGİ OLAMAZLAR"
        Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, "Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız." şeklinde konuşmuştu.

        Yunanistan'ın tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Siyasi, askeri ve ekonomik olarak Türkiye'nin muhatabı ve dengi olamazlar." ifadesini kullanmıştı.
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