Son dakika: Yunan spikerden Ege Adaları için flaş Türkiye itirafı: Türkler asla rastgele iş yapmaz

"ORDULARININ BİZDEN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞU DOĞRU"

Atina'nın da "planın kendi lehine ilerleyeceğinden emin olması" gerektiğini anlatan Theodoratos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki güç dengelerine işaret etti.

Yunan spiker, "Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden daha güçlüydüler." diye ekledi.