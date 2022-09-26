Türkiye’den Yunanistan ve ABD’ye protesto

AKSUNGUR YUNANİSTAN'IN HER ADIMINI İZLİYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) geliştirdiği AKSUNGUR İHA, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de 'Türkiye'nin gözü' olarak görev yapıyor. 50 saat, yani iki günden fazla havada kalabilen İHA'lar, Ege'de gayri askeri statüdeki adalardaki faaliyetleri yakından takip ediyor. AKSUNGUR hakkında Hürriyet'e bilgi veren TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, "Sekiz kilometre mesafeden bir kişinin elinde Silah mı yoksa sopa mı olduğunu, gece-gündüz demeden ayırt edebiliyor" dedi. Yıldız, "Dalaman'dan kalkıyor tüm Akdeniz'i dolaşıyor, daha sonra Karadeniz'e çıkıyor. Bir kalkışta birden fazla görevi icra edebiliyor. Özellikle Yunanistan'ın silahlandırdığı adalardaki faaliyetleri AKSUNGUR takip edebiliyor. Adalarda gemi, tank, tüfek gibi unsurları tespit edebiliyor" ifadelerini kullandı. Yıldız'ın verdiği bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İHA'lar NATO görevlerinde de kullanılıyor.