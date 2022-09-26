Türkiye’den Yunanistan ve ABD’ye protesto

Son dakika haberi... Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi. Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.
BURNUMUZUN DİBİNDE TAHRİK
Güvenlik kaynaklarına göre 18 ve 21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen sevkıyat ile Atina, uluslararası anlaşmalar gereği askerden arındırılmış olması gereken Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç taşıdı.
ABD'NİN YUNANİSTAN'A HİBE ETTİĞİ ARAÇLAR
Zırhlıların, ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilenlerden olması ise dikkat çekti. Bu silahların ABD tarafından Yunanistan'a hibe edildiği belirlendi. Konuya dair basına bilgi veren güvenlik kaynakları, İHA'lar tarafından çekilen fotoğrafların, Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve bunların statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olduğunu belirtti.
YUNANİSTAN GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARDA ESKİ ARAÇLARI YENİLERİYLE DEĞİŞTİRDİ
Atina yıllardır bu adalara asker taşıyor olsa da son sevkıyatlarla ABD'nin hibe ettiği zırhlıları, adalardaki eskileriyle değiştirdiği görüldü. Gelişme Türkiye tarafından, "tansiyonu kimin arttırdığının açık göstergesi" olarak yorumlandı. Buna karşın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis geçen cuma BM kürsüsünden Türkiye'yi "kavgacı" olmakla suçlamıştı.