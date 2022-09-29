Provokatör Atina donanmasını Ege'ye indirdi! Yunan basınında Türkiye'yi hedef alan alçak yayınlar: "Savaş gemilerimiz müdahaleye hazır"

Silahlandırılmaması gereken adaları silahlandıran, Ege ve Doğu Akdeniz'de soyunduğu provokasyonlarla Türkiye'nin sabrını sınayan Yunanistan gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan geri durmuyor.
Yunan medyasından alçak yayın | VİDEO
Atina son olarak tüm savaş gemilerini tatbikat için Ege'ye indirdi. Söz konusu tatbikat Fransa ile ortak icra edilecek.
TÜRKİYE İLE OLASI ÇATIŞMA...
Savaş uçaklarının, denizaltıların ve füze taşıyan gemilerin de katıldığı tatbikatta olası bir çatışmaya karşı hazırlık yapılacağı belirtildi. Haberlerde, tatbikatın Türkiye'yle olası bir çatışmanın gündemde olduğu bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.
Tüm bu gelişmelerin ışığında provokatör Atina'nın hadsiz basını da alçak manşetlerle Türkiye'yi hedef gösterdi.
"SAVAŞ GEMİLERİMİZ MÜDAHALEYE HAZIR"
Yunan halkına servis edilen haberlerde "Savaş gemilerimiz müdahaleye hazır, Fransız - İtalyan orduları Türkiye'ye mesaj vermek için Ege'de" başlıkları kullanıldı.
Söz konusu haberler arasında en dikkat çekeni ise Abdülhamid Han Gemisi'nin hedef gösterilmesi oldu.