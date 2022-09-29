Provokatör Atina donanmasını Ege'ye indirdi! Yunan basınında Türkiye'yi hedef alan alçak yayınlar: "Savaş gemilerimiz müdahaleye hazır"









TÜRKİYE İLE OLASI ÇATIŞMA...

Savaş uçaklarının, denizaltıların ve füze taşıyan gemilerin de katıldığı tatbikatta olası bir çatışmaya karşı hazırlık yapılacağı belirtildi. Haberlerde, tatbikatın Türkiye'yle olası bir çatışmanın gündemde olduğu bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.



Tüm bu gelişmelerin ışığında provokatör Atina'nın hadsiz basını da alçak manşetlerle Türkiye'yi hedef gösterdi.