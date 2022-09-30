SON DAKİKA: İsrail'den Rusya'yla ilgili flaş karar! Askerlerine Rusya'dan dönmelerini ve Rusya'ya gitmemelerini emretti

KUZEY AKIM MESAJI: SABOTAJ

Anglo-Saksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladılar. Kuzey Akım boru hatlarını patlattılar"

UKRAYNA'DAN NATO HAMLESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 4 bölgeyi ilhak kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık" dedi.

AB'DEN İLK AÇIKLAMA

AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

İLHAK EDİLEN BÖLGELER

Putin tarafından imzalanan kararnamelerle Rusya, Ukrayna'daki Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıdı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılmasına yönelik 30 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda tören düzenleneceğini bildirmişti.

Rusya, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin sözde bağımsızlıklarını 21 Şubat'ta tanımıştı.

ABD'DEN YAPTIRIM KARARI

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini "ayaklar altında ezdiğini" belirten Biden, "Şüphesiz ki bu eylemlerin hiçbir meşruluğu yoktur." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyacağının ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceğinin altını çizerek, "Bugünkü sahte ilhak iddialarına karşılık olarak, ABD ortak ve müttefikleriyle ortaklaşa yeni yaptırımlar açıklıyor. Bu yaptırımlar, Ukrayna topraklarının gayrimeşru yollarla statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara siyasi ya da ekonomik destek veren, Rusya'nın içinde ya da dışındaki kişi ve kuruluşlara yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya ek 12 milyar dolar savunma yardımı öngören yasanın Kongreden geçerek imzasına gelmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten Biden, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Rusya'nın gayrimeşru ilhak çabalarını reddetmeye ve sonuna kadar Ukrayna halkının yanında olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

ABD'nin açıkladığı yaptırımlar listesinde, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da dahil yüzlerce kişi ve kuruluş yer alıyor.