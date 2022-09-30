SON DAKİKA: İsrail'den Rusya'yla ilgili flaş karar! Askerlerine Rusya'dan dönmelerini ve Rusya'ya gitmemelerini emretti

İsrail ordusu, Rusya-İsrail çifte vatandaşlığına sahip askerlerinin Rusya'ya uçmalarını yasakladı, bu ülkede bulunanların da acilen İsrail'e dönmelerini emretti.
DERHAL RUSYA'DAN DÖNÜN TALİMATI
İsrail Yayın Kuruluşunun haberine göre, İsrail ordusu, aynı zamanda Rus vatandaşlığına sahip askerlerine Rusya'dan derhal dönmeleri talimatı verdi.
Ordu, Rus vatandaşlığına sahip askerlerinin Rusya ordusunda askere alınmamaları için de bu ülkeye uçmalarını yasakladı.
Dışişleri Bakanlığının da çifte vatandaşlığa sahip İsraillileri Rus ordusuna katılmamaları konusunda uyardığı belirtildi.
Rusya-Ukrayna savaşında yeni perde...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakını açıkladı.
Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
4 bölgenin Rusya'ya bağlanması için imza atacağız. Bu temel ve insanı bir haktır. Donetsk'te, Luhansk'ta, Zaporijya ve Herson'da milyonlarca insan kararını vermiştir. Bizim ortak geleceğimizi hiç kimse elimizden alamaz.
Kimse topraklarının anavatanlarına bağlanmalarına engel olmayacak. Onlar bombalara, insanlık dışı işkencelere hedef oldular. Ama her türlü engel olma girişimine rağmen iradelerini ortaya koydular.
KİEV'E MÜZAKERE ÇAĞRISI
Kiev rejimine bu bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz.
Topraklarımızı elimizdeki her türlü imkanı kullanarak savunacağız. Buralardaki hastaneleri, yolları ve binaları yeniden inşa edeceğiz. 4 bölgedeki insanların güvenliği için her türlü imkanı kullanacağız.