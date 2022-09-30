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    • Dünya
    • 30.09.2022 18:15
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    • 30.09.2022 18:27
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    SON DAKİKA: İsrail'den Rusya'yla ilgili flaş karar! Askerlerine Rusya'dan dönmelerini ve Rusya'ya gitmemelerini emretti

    Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakını açıkladı. Putin, "Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız." ifadelerini kullandı. AB, Rusya'nın kararı tepki gösterdi. ABD Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. Ukrayna ise NATO üyeliği için acil başvuru yaptı. Dünyada son dakika gelişmeleri ardı ardına gelirken İsrail'den de flaş bir hamle geldi. İsrail ordusu, Rusya-İsrail çifte vatandaşlığına sahip askerlerinin Rusya’ya uçmalarını yasakladı, bu ülkede bulunanların da acilen İsrail'e dönmelerini emretti. Dünyada yaşanacak krizlere karşı önceden adımlarla dikkat çeken İsrail'in bu hamlesi de ilerleyen günlerde Rusya'da işlerin daha da karışacağı olarak yorumlandı.

    AA
    takvim.com.tr
    İsrail’den flaş Rusya kararı

    İsrail ordusu, Rusya-İsrail çifte vatandaşlığına sahip askerlerinin Rusya'ya uçmalarını yasakladı, bu ülkede bulunanların da acilen İsrail'e dönmelerini emretti.

    DERHAL RUSYA'DAN DÖNÜN TALİMATI
    İsrail Yayın Kuruluşunun haberine göre, İsrail ordusu, aynı zamanda Rus vatandaşlığına sahip askerlerine Rusya'dan derhal dönmeleri talimatı verdi.

    Ordu, Rus vatandaşlığına sahip askerlerinin Rusya ordusunda askere alınmamaları için de bu ülkeye uçmalarını yasakladı.

    Dışişleri Bakanlığının da çifte vatandaşlığa sahip İsraillileri Rus ordusuna katılmamaları konusunda uyardığı belirtildi.

    Rusya-Ukrayna savaşında yeni perde...

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakını açıkladı.

    Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    4 bölgenin Rusya'ya bağlanması için imza atacağız. Bu temel ve insanı bir haktır. Donetsk'te, Luhansk'ta, Zaporijya ve Herson'da milyonlarca insan kararını vermiştir. Bizim ortak geleceğimizi hiç kimse elimizden alamaz.

    Kimse topraklarının anavatanlarına bağlanmalarına engel olmayacak. Onlar bombalara, insanlık dışı işkencelere hedef oldular. Ama her türlü engel olma girişimine rağmen iradelerini ortaya koydular.

    KİEV'E MÜZAKERE ÇAĞRISI
    Kiev rejimine bu bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz.



    Topraklarımızı elimizdeki her türlü imkanı kullanarak savunacağız. Buralardaki hastaneleri, yolları ve binaları yeniden inşa edeceğiz. 4 bölgedeki insanların güvenliği için her türlü imkanı kullanacağız.

        RUSYA DİMDİK AYAKTADIR
        Onlar Rusya'nın yaptırımların ardından umutsuzluğa kapılacağını zannettiler. Ancak Rusya yeniden doğdu.

        Batı bu büyük ülkeyi elimizden almaya çalıştı. Ancak, biz Rusya olarak çökmedik. Her zamanki gibi dimdik ayaktayız. Batı hegemonyası altına girmedik. Bu yüzden teknolojimizi küresel piyasalardan geride tutmaya çalışıyorlardı.

        Savaşın nedeni bizim Batı'ya boyun eğmemizdir. Rusya'nın gelişmesini istemiyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Onların dünyayı ele geçirme çabaları Rusya'nın başarısıyla sonuçsuz kalmıştır.

        Batı'nın kuralları ikiyüzlülükten ibarettir. Binlerce yıllık Rusya asla başka birinin iradesine boyun eğmeyecektir.

        Böylesine bir milliyetçilik asla Rusya'da olamamışken Batı'nın Rus halkına karşı fasişt bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Kendileri bırakın geçmişte suçlarını kabul etmeyi, bunları başkalarının üzerine atmaya çalışıyorlar. ABD'deki ve Hinsitan'daki yerli halkları nasıl yok ettiklerini kabul etmiyorlar. İnsanları uyuşturcu bağımlısı yapmak ve onları hayvan gibi avlamak Batı'nın işidir. Sömürgeciliğe karşı Rusya her zaman karşı durmuştur.

            KUZEY AKIM MESAJI: SABOTAJ
            Anglo-Saksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladılar. Kuzey Akım boru hatlarını patlattılar"

            UKRAYNA'DAN NATO HAMLESİ
            Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 4 bölgeyi ilhak kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık" dedi.

            AB'DEN İLK AÇIKLAMA
            AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

            İLHAK EDİLEN BÖLGELER
            Putin tarafından imzalanan kararnamelerle Rusya, Ukrayna'daki Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıdı.

            Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti.

            Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılmasına yönelik 30 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda tören düzenleneceğini bildirmişti.

            Rusya, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin sözde bağımsızlıklarını 21 Şubat'ta tanımıştı.

            ABD'DEN YAPTIRIM KARARI
            ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

            ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor." ifadesini kullandı.

            Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini "ayaklar altında ezdiğini" belirten Biden, "Şüphesiz ki bu eylemlerin hiçbir meşruluğu yoktur." ifadesini kullandı.

            Biden, ABD'nin her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyacağının ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceğinin altını çizerek, "Bugünkü sahte ilhak iddialarına karşılık olarak, ABD ortak ve müttefikleriyle ortaklaşa yeni yaptırımlar açıklıyor. Bu yaptırımlar, Ukrayna topraklarının gayrimeşru yollarla statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara siyasi ya da ekonomik destek veren, Rusya'nın içinde ya da dışındaki kişi ve kuruluşlara yöneliktir." ifadelerini kullandı.

            Ukrayna'ya ek 12 milyar dolar savunma yardımı öngören yasanın Kongreden geçerek imzasına gelmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten Biden, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Rusya'nın gayrimeşru ilhak çabalarını reddetmeye ve sonuna kadar Ukrayna halkının yanında olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

            ABD'nin açıkladığı yaptırımlar listesinde, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da dahil yüzlerce kişi ve kuruluş yer alıyor.
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            Haberler Dünya SON DAKİKA: İsrail'den Rusya'yla ilgili flaş karar! Askerlerine Rusya'dan dönmelerini ve Rusya'ya gitmemelerini emretti
                SON DAKİKA