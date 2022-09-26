Almanya'da enerji kavgası: Eyaletler kılıçları çekti

Enerji krizi Almanya'da gün geçtikçe yeni problemler ortaya koyuyor. Bu kez ülkenin kuzey eyaletleri ile güneyi birbirine girdi.

Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig Holstein, Mecklenburg Vorpommern ve Aşağı Saksonya eyaletleri, ülkenin yenilenebilir enerji yükünü taşıdıklarını belirtik, enerjinin eyaletlerinde daha ucuz olması gerektiğini savundu.

SABOTAJ SUÇLAMASI

Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Enerji Bakanı Olaf Lies, "Enerjiyi üretiyor ve üretildiği yerde yaşıyorsam, bu enerji orada daha ucuz olmalı. Kuzey, yıllardır enerji geçişinin yükünü taşıyor" dedi.