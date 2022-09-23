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    • Dünya
    • 24.09.2022 01:24
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    • 24.09.2022 01:38
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    Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Bu savaşta Erdoğan arabuluculuk yapabilir

    Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Poroşenko, Rusya-Ukrayna savaşında son yapılan esir takası dahil olmak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oynadığı role dikkati çekerek, bu savaşta Erdoğan'ın arabuluculuk yapabileceğini belirtti. İşte tüm detaylar...

    Bu savaşta Erdoğan arabuluculuk yapabilir

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 7 ayı aşkın bir süre geride kaldı.

    Türkiye savaşında başından bu yana denge politikası izleyerek, hem Kiev hem de Moskova ile diyalog kanallarını açık tuttu.

    Başarılı bir diplomasi örneği sergileyen Ankara, tarafları İstanbul'da masaya oturttu. Tüm dünyayı etkileyen gıda krizini çözen önemli bir aktör oldu.

    Türkiye'nin attığı önemli adımlar tüm dünyada yankı bulurken Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.



    Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya röportaj verdi.

    Kendisi de görevdeyken Donbas'ta çok sayıda esirin takas edildiğinin hatırlatılması üzerine Poroşenko, kendisinin başkanlığı döneminde 4 binden fazla esirin değiştiğini, burada ise 7 ayda bu sayının 500'den az olduğunu belirtti.



    ORTAK OLAN TEK NOKTA: ERDOĞAN'IN ROLÜ
    Durumun farklı olup olmadığı sorulan Poroşenko, "Her şey değişti. Ama ortak olan tek bir nokta var: O da Erdoğan'ın rolü. Kırım Tatarlarına yönelik anlaşmaya ulaşmada da o vardı. O zaman da ilk doğrudan görüşme Putin ve Erdoğan arasındaydı. Şimdi ortaklık Semerkant zirvesinde tekrar etti." ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN ARABULUCU OLABİLİR
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizinin çözülmesinde ve şimdi esir takasında rol oynadığı hatırlatılan Poroşenko, "Putin'e baskı yapacak araçlara sahip: Pek çok Rus'un Türkiye'de çıkarı var ama aynı zamanda Erdoğan, Kırım'ın Rusya'ya ilhakını hiçbir zaman tanımadı. Bu savaşta arabulucu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        "Putin'in Azak Taburu askerlerini serbest bırakması garip değil mi?" şeklindeki soruya da Poroşenko, "Putin'in tüm propagandası karşısında hiçbir şey imkansız değildir. Erdoğan da bunu biliyor. Putin ile uğraşmak zorunda kaldım ve bununla ilgili üç şey söyleyebilirim: Birincisi; ona asla güvenmeyin çünkü o her konuda yalan söylüyor. İkincisi; ondan korkmayın. Üçüncüsü; Putin'in yalnızca gücün dilinden anladığını unutmayın." yanıtını verdi.



        SEFERBERLİK HASSAS BİR DURUM
        Poroşenko, seferberlik ilan etmenin hassas bir durum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Putin, 6 bin askerini mi kaybettiğini söylüyor? Peki o zaman, 300 bin yedek askeri seferber etmeye ne gerek var? Ölüler, yaralılar, kayıplarla beraber en az 150 bin adamını kaybetti. Bu arada da Rusya'da gözaltına alınan 2 bin protestocu var. Benzer sayılar yıllardır görülmedi. Bunlar istikrarsızlığın sinyalleridir."
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