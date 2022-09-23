Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Bu savaşta Erdoğan arabuluculuk yapabilir

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 7 ayı aşkın bir süre geride kaldı.
Türkiye savaşında başından bu yana denge politikası izleyerek, hem Kiev hem de Moskova ile diyalog kanallarını açık tuttu.
Başarılı bir diplomasi örneği sergileyen Ankara, tarafları İstanbul'da masaya oturttu. Tüm dünyayı etkileyen gıda krizini çözen önemli bir aktör oldu.
Türkiye'nin attığı önemli adımlar tüm dünyada yankı bulurken Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya röportaj verdi.
Kendisi de görevdeyken Donbas'ta çok sayıda esirin takas edildiğinin hatırlatılması üzerine Poroşenko, kendisinin başkanlığı döneminde 4 binden fazla esirin değiştiğini, burada ise 7 ayda bu sayının 500'den az olduğunu belirtti.
ORTAK OLAN TEK NOKTA: ERDOĞAN'IN ROLÜ
Durumun farklı olup olmadığı sorulan Poroşenko, "Her şey değişti. Ama ortak olan tek bir nokta var: O da Erdoğan'ın rolü. Kırım Tatarlarına yönelik anlaşmaya ulaşmada da o vardı. O zaman da ilk doğrudan görüşme Putin ve Erdoğan arasındaydı. Şimdi ortaklık Semerkant zirvesinde tekrar etti." ifadelerini kullandı.