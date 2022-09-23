Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Bu savaşta Erdoğan arabuluculuk yapabilir

BAŞKAN ERDOĞAN ARABULUCU OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizinin çözülmesinde ve şimdi esir takasında rol oynadığı hatırlatılan Poroşenko, "Putin'e baskı yapacak araçlara sahip: Pek çok Rus'un Türkiye'de çıkarı var ama aynı zamanda Erdoğan, Kırım'ın Rusya'ya ilhakını hiçbir zaman tanımadı. Bu savaşta arabulucu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Putin'in Azak Taburu askerlerini serbest bırakması garip değil mi?" şeklindeki soruya da Poroşenko, "Putin'in tüm propagandası karşısında hiçbir şey imkansız değildir. Erdoğan da bunu biliyor. Putin ile uğraşmak zorunda kaldım ve bununla ilgili üç şey söyleyebilirim: Birincisi; ona asla güvenmeyin çünkü o her konuda yalan söylüyor. İkincisi; ondan korkmayın. Üçüncüsü; Putin'in yalnızca gücün dilinden anladığını unutmayın." yanıtını verdi.