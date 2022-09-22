Rusları 'kısmi seferberlik' paniği sardı! Sınırlara akın ettiler, seferler tükendi: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 7 ayı aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir ulusa sesleniş konuşması geldi.
Putin, askeri kısmi seferberlik ilan ederek ülkedeki erkekleri silah altına çağırdı.
Bu gelişmenin ardından ülkeden ayrılmak isteyen insanlar havalimanlarına ve sınırlara akın etti.
LİSTENİN BAŞINDA ANTALYA VAR: THY BİLETLERİ TÜKENDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in Putin'in dün kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamasının ardından ülkeden ayrılanların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor.
Türk Hava Yolları'nın Moskova başta olmak üzere bu ülkeye neredeyse tüm seferleri dolarken, diğer hava yolu şirketlerinde de yer kalmadığı belirtiliyor.
ANTALYA'YA TEK YÖN BİLET 70 BİN TL
Rusya'dan Antalya'ya turist getiren tur operatörlerinin yetkilileri, 18- 65 yaş arası askere elverişli kapsamdaki erkeklere bazı Rus hava yolu firmalarının bilet satış yasağı getirdiğini kaydetti.
Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk Hava Yolları'na ait uçuşlarda Antalya'ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL'yi bulduğunu, birçok uçuş firmasında da 40-50 bin TL bandında olduğunu, ancak yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti.
Turizm firmaları, 18- 65 yaş arası askerliğe elverişli Ruslardan tur paketi satın almış olanlara maliyetler çıkartıldıktan sonra iade işlemleri yapılacağını açıkladı. 21 Eylül öncesinde, tarifeli uçuş bileti almış olanlara da bilet ücretlerinin tamamen iade edileceği belirtildi.
UÇAKLARDA YER BULAMAYANLAR ARAÇLARIYLA YOLA ÇIKMIŞ
Antalya'da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya'ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir illerine olduğunu kaydetti.
Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı.
UÇAKLARDA YER BULAMAYANLARIN KARA YOLUYLA ROTASI TÜRKİYE
Uçaklarda yer bulamayanların ise kara yoluyla araçlarıyla Antalya'ya gelmek için yola çıktığı belirtildi. Antalya'ya tatile veya iş amaçlı gelen yaklaşık 30 Rus vatandaşının, Antalya Havalimanı'ndan bugünkü uçuşlarını iptal ederek uçağa binmedikleri de kaydedildi.
İSTANBUL'DA YOĞUNLUK
Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, Vnukovo Havalimanı'ndan İstanbul'daki tüm havalimanlarına düzenlenecek seferlerdeki çarpıcı yoğunluk göze çarptı.
RESMİ SİTELER ÇÖKTÜ
Ayrıca Putin'in açıklama yaptığı sırada seferberlik detaylarını öğrenmek isteyenler Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitelerine girmeye çalışınca siteler çöktü.
Google Trendler verileri, Rusya'nın en popüler uçuş rezervasyon sitesi olan Aviasales için yapılan aramalarda ani bir artış gösterdi.