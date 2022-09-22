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    • Dünya
    • 22.09.2022 18:00
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    • 22.09.2022 18:16
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    Rusları 'kısmi seferberlik' paniği sardı! Sınırlara akın ettiler, seferler tükendi: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Ruslar havalimanlarına ve sınırlara akın etti. En çok tercih edilen güzergah ise Türkiye oldu. İstanbul ve Antalya'ya biletler tükenirken; tek yön biletin fiyatı 70 bin TL'ye kadar çıktı. Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan, Finlandiya ve Moğolistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı. Öte yandan kısmi seferberlik kararı sonrası çok sayıda Rus tutuklandı. Yaşanan tüm gelişmeleri detaylarıyla sizler için derledik.

    Rusları ’kısmi seferberlik’ paniği sardı!

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 7 ayı aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir ulusa sesleniş konuşması geldi.

    Putin, askeri kısmi seferberlik ilan ederek ülkedeki erkekleri silah altına çağırdı.

    Bu gelişmenin ardından ülkeden ayrılmak isteyen insanlar havalimanlarına ve sınırlara akın etti.



    LİSTENİN BAŞINDA ANTALYA VAR: THY BİLETLERİ TÜKENDİ
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in Putin'in dün kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamasının ardından ülkeden ayrılanların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor.

    Türk Hava Yolları'nın Moskova başta olmak üzere bu ülkeye neredeyse tüm seferleri dolarken, diğer hava yolu şirketlerinde de yer kalmadığı belirtiliyor.

    ANTALYA'YA TEK YÖN BİLET 70 BİN TL
    Rusya'dan Antalya'ya turist getiren tur operatörlerinin yetkilileri, 18- 65 yaş arası askere elverişli kapsamdaki erkeklere bazı Rus hava yolu firmalarının bilet satış yasağı getirdiğini kaydetti.

    Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk Hava Yolları'na ait uçuşlarda Antalya'ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL'yi bulduğunu, birçok uçuş firmasında da 40-50 bin TL bandında olduğunu, ancak yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti.

    Turizm firmaları, 18- 65 yaş arası askerliğe elverişli Ruslardan tur paketi satın almış olanlara maliyetler çıkartıldıktan sonra iade işlemleri yapılacağını açıkladı. 21 Eylül öncesinde, tarifeli uçuş bileti almış olanlara da bilet ücretlerinin tamamen iade edileceği belirtildi.



    UÇAKLARDA YER BULAMAYANLAR ARAÇLARIYLA YOLA ÇIKMIŞ
    Antalya'da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya'ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir illerine olduğunu kaydetti.

    Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı.

    UÇAKLARDA YER BULAMAYANLARIN KARA YOLUYLA ROTASI TÜRKİYE
    Uçaklarda yer bulamayanların ise kara yoluyla araçlarıyla Antalya'ya gelmek için yola çıktığı belirtildi. Antalya'ya tatile veya iş amaçlı gelen yaklaşık 30 Rus vatandaşının, Antalya Havalimanı'ndan bugünkü uçuşlarını iptal ederek uçağa binmedikleri de kaydedildi.

    İSTANBUL'DA YOĞUNLUK
    Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, Vnukovo Havalimanı'ndan İstanbul'daki tüm havalimanlarına düzenlenecek seferlerdeki çarpıcı yoğunluk göze çarptı.

    RESMİ SİTELER ÇÖKTÜ
    Ayrıca Putin'in açıklama yaptığı sırada seferberlik detaylarını öğrenmek isteyenler Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitelerine girmeye çalışınca siteler çöktü.

    Google Trendler verileri, Rusya'nın en popüler uçuş rezervasyon sitesi olan Aviasales için yapılan aramalarda ani bir artış gösterdi.

        UÇUŞ TRAFİĞİ
        Uçuş trafiğinin hareketlendiği hava sahası, Flightradar24.com haritasında açık şekilde göründü.

        Uçuş izleme sitesi FlightRadar24'ten alınan görüntülerde, Rusya'dan kalkan uçakların çoğunluğunun Avrupa ülkeleri ve Türkiye'ye geldiği görülüyor.



        Finlandiya, Gürcistan ve Moğolistan sınırlarında da yoğunluk yaşanıyor.



        Binlerce erkek askere alınmaktan kaçınmaya çalışıyor.

        Birçoğu ülke dışına çıkmak için son dakika uçak biletlerini kaptı.



        1300'den fazla gösterici tutuklandı

            DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sadece yedekte bulunan vatandaşların zorunlu askerliğe tabi tutulacağını açıkladığı "kısmi seferberlik" kararının detayları belli oldu.

            Kremlin'den yayımlanan, bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için Putin'in imzaladığı kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak.

            SÖZLEŞMELİ ASKERLER DURUMU NASIL OLACAK?
            Seferberlik için çağrılanlara sözleşmeli askerlerin maaşları seviyesinde ödeme yapılacak. Sözleşmeli askerlerin sözleşme süreleri, seferberlik süresi sonuna kadar devam edecek.

            Kısmi seferberlik döneminde sözleşmeli askerlik yapanlar ve seferberlik için askerlik hizmetine alınanlar ancak yaş ve sağlık durumları nedeniyle veya mahkemece hürriyetten yoksun bırakılmaları halinde görevlerinden çıkarılabilecek.

            Kararnameye göre, Rus hükümeti kısmi seferberlik faaliyetlerini finanse edecek, Rus ordusunun ihtiyaçlarını gidermek için gereken önlemleri alacak.

            SAVUNMA SANAYİSİNDE ÇALIŞAN RUS VATANDAŞLARI SEFERBERLİK HİZMETİNE DAHİL OLMAYACAK
            Valililere, seferberlik çağrısı esnasında her bölge için Savunma Bakanlığının istediği asker miktarını belirlenen süre içinde sağlama talimatı verildi. Savunma sanayisinde çalışan Rus vatandaşları seferberlik hizmetine dahil olmayacak.

            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

            Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek "Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar." dedi.

            Rusya ve Ukrayna arasında çatışmaların yaşandığı bölgeler

            300 BİN YEDEK ASKERİN ÇAĞRILACAK
            Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.
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            Haberler Dünya Rusları 'kısmi seferberlik' paniği sardı! Sınırlara akın ettiler, seferler tükendi: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı
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