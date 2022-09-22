Son dakika: Dünya basınının gündemi son 48 saattir Başkan Erdoğan: En çok izlenen iki liderden biri

Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen esir takasında oynadığı rol, referandum hamlesine tepki ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) zirvesindeki konuşması. Dünya medyası çok sayıda haberle Türkiye'yi yazıyor.
Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Ukrayna'da Rus işgali altındaki dört bölgede düzenlenecek referandumlara karşı açıklama yapan NATO ülkelerine Türkiye'nin de katıldığını yazdı. Ajans, Ankara'nın söz konusu referandumları 'gayr-ı meşru' olarak nitelediğini aktardı.
Financial Times gazetesi, 'Türkiye Rusya'nın Ukrayna bölgelerini ilhak girişimini eleştiriyor' başlıklı haberinde, Ankara'nın referandum planına ilk resmi tepkisini gösterdiğini belirtiyor. Ankara'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine vurgu yaptığını kaydeden gazete, resmi açıklamadan alıntı yaptı:
"Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır."FT'ye göre, Türkiye imzalanacak bir barış anlaşmasının parçası olarak Rusya'dan işgal ettiği Ukrayna topraklarını terk etmesini istiyor ve söz konusu referandumlar Ankara'yı rahatsız eden bir hamle. Financial Times, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya ile yakın ekonomik ilişkiler kurduğunu ve Ukrayna savaşında arabuluculuk yaptığını da hatırlattı.
EL ARABİYA: TÜRKİYE HİÇ TANIMADI
'Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı oylamalarını kınıyor' başlığını kullanan El Arabiya, Ankara'nın 2014'te Vladimir Putin tarafından aynı taktiğin uygulandığı Kırım'daki referandumu bugüne kadar hiçbir şekilde tanımadığını yazdı.
AP: TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUYLA EN BÜYÜK TAKAS
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Rusya ve Ukrayna arasındaki 'üst düzey' esir takasının hayata geçtiğini bildiriyor. Türkiye'nin arabuluculuğuyla işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en büyük esir takasının gerçekleştiğini kaydeden AP, Rusya'nın serbest bıraktığı isimler arasında Mariupol'deki Azovstal Çelik Fabrikası'nda teslim olan Azak Taburu komutanlarının da bulunduğunu aktardı. Ruslar tarafından haftalarca bombardımana tutularak haritadan silinen liman kenti Mariupol, ilkbaharda el değiştirmişti.