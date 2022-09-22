Son dakika: Dünya basınının gündemi son 48 saattir Başkan Erdoğan: En çok izlenen iki liderden biri

AFP haber ajansı ise, takas listesinde yer alan beş Ukraynalı komutanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan anlaşma uyarınca Türkiye'ye götürüldüğünü, savaşın sonuna kadar da Türkiye'de kalacaklarını kaydetti.

BBC: ZAMANLAMASI İLGİNÇ

Amerikan Washington Post gazetesi, aralarında iki ABD'li ve üç İngiliz eski askerin de bulunduğu yaklaşık 300 kişinin serbest kalmasında Türkiye Başkan Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın arabuluculuk yaptığını yazdı.

'Ukrayna ve Rusya beklenmedik bir esir takası gerçekleştirdi' diyen BBC, takası 'büyük bir başarı' olarak niteleyen Kiev yönetiminin Türkiye'nin yardımını öne çıkardığını belirtiyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunun BBC muhabiri Hugo Bachega, esir takasının zamanlamasının ilginç olduğu yorumunu yapıyor:

"Putin'in televizyondan 'kısmi seferberlik' ilan etmesinden yalnızca saatler sonra ve Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde referanduma gidileceğini duyurmasının ardından gerçekleşti. Son gelişmeler, karşı taarruzla işgal edilen topraklarını geri alan Ukrayna güçleri önünde kayıplarla yüz yüze olan Rusya tarafından 'gerilimin tırmanması' olarak görülüyor. Takaslar şu soruyu ortaya çıkardı: Neden şimdi?"

NYT: ERDOĞAN SAHNE OLARAK KULLANDI

Amerikan New York Times gazetesi ise, 'Rusya'nın işgali 'devasa küresel işlevsizlik' ortasında BM zirvesini gölgede bırakıyor' başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın genel kurul salonunda yaptığı konuşmayı öne çıkardı.