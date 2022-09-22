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    • Dünya
    • 22.09.2022 16:22
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    • 22.09.2022 16:41
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    Son dakika: Dünya basınının gündemi son 48 saattir Başkan Erdoğan: En çok izlenen iki liderden biri

    Dünya medyası son 48 saattir Başkan Erdoğan’ı konuşuyor. Financial Times'tan El Arabiya'ya, Washington Post'tan New York Times ve Al Jazeera'ya birçok yayın organı Başkan Erdoğan’ın en çok izlenen iki liderden biri olduğuna dikkat çekerken BBC ise, Türkiye'nin yardımıyla hayata geçen beklenmedik hamlenin 'Neden şimdi?' sorusunu öne çıkardığını yazdı.

    En çok izlenen iki liderden biri

    Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen esir takasında oynadığı rol, referandum hamlesine tepki ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) zirvesindeki konuşması. Dünya medyası çok sayıda haberle Türkiye'yi yazıyor.

    Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Ukrayna'da Rus işgali altındaki dört bölgede düzenlenecek referandumlara karşı açıklama yapan NATO ülkelerine Türkiye'nin de katıldığını yazdı. Ajans, Ankara'nın söz konusu referandumları 'gayr-ı meşru' olarak nitelediğini aktardı.

    Financial Times gazetesi, 'Türkiye Rusya'nın Ukrayna bölgelerini ilhak girişimini eleştiriyor' başlıklı haberinde, Ankara'nın referandum planına ilk resmi tepkisini gösterdiğini belirtiyor. Ankara'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine vurgu yaptığını kaydeden gazete, resmi açıklamadan alıntı yaptı:

    "Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır."

    FT'ye göre, Türkiye imzalanacak bir barış anlaşmasının parçası olarak Rusya'dan işgal ettiği Ukrayna topraklarını terk etmesini istiyor ve söz konusu referandumlar Ankara'yı rahatsız eden bir hamle. Financial Times, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya ile yakın ekonomik ilişkiler kurduğunu ve Ukrayna savaşında arabuluculuk yaptığını da hatırlattı.

    EL ARABİYA: TÜRKİYE HİÇ TANIMADI

    'Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı oylamalarını kınıyor' başlığını kullanan El Arabiya, Ankara'nın 2014'te Vladimir Putin tarafından aynı taktiğin uygulandığı Kırım'daki referandumu bugüne kadar hiçbir şekilde tanımadığını yazdı.

    AP: TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUYLA EN BÜYÜK TAKAS

    Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Rusya ve Ukrayna arasındaki 'üst düzey' esir takasının hayata geçtiğini bildiriyor. Türkiye'nin arabuluculuğuyla işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en büyük esir takasının gerçekleştiğini kaydeden AP, Rusya'nın serbest bıraktığı isimler arasında Mariupol'deki Azovstal Çelik Fabrikası'nda teslim olan Azak Taburu komutanlarının da bulunduğunu aktardı. Ruslar tarafından haftalarca bombardımana tutularak haritadan silinen liman kenti Mariupol, ilkbaharda el değiştirmişti.

        Rusya lideri Vladimir Putin, 200 Ukraynalıyı yalnızca bir kişi için takas etti: Viktor Medvedchuk. Bir Ukraynalı olan 68 yaşındaki Medvedchuk, Rusya'nın işgale girişmesinden günler önce ev hapsinden kaçmıştı ancak Nisan ayında Ukraynalılar tarafından bir kez daha yakalandı.

        Rus yanlısı oligark Viktor Medvedchuk'u 'Putin'in müttefiki' olarak tanımlayan AP, eski Ukrayna milletvekilinin Kiev yönetimi tarafından 'vatana ihanet' suçlamasıyla yargılandığını hatırlattı. Viktor Medvedchuk'un kızının vaftiz babası, Rusya lideri Vladimir Putin'di.

        AFP haber ajansı ise, takas listesinde yer alan beş Ukraynalı komutanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan anlaşma uyarınca Türkiye'ye götürüldüğünü, savaşın sonuna kadar da Türkiye'de kalacaklarını kaydetti.

        BBC: ZAMANLAMASI İLGİNÇ

        Amerikan Washington Post gazetesi, aralarında iki ABD'li ve üç İngiliz eski askerin de bulunduğu yaklaşık 300 kişinin serbest kalmasında Türkiye Başkan Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın arabuluculuk yaptığını yazdı.

        'Ukrayna ve Rusya beklenmedik bir esir takası gerçekleştirdi' diyen BBC, takası 'büyük bir başarı' olarak niteleyen Kiev yönetiminin Türkiye'nin yardımını öne çıkardığını belirtiyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunun BBC muhabiri Hugo Bachega, esir takasının zamanlamasının ilginç olduğu yorumunu yapıyor:

        "Putin'in televizyondan 'kısmi seferberlik' ilan etmesinden yalnızca saatler sonra ve Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde referanduma gidileceğini duyurmasının ardından gerçekleşti. Son gelişmeler, karşı taarruzla işgal edilen topraklarını geri alan Ukrayna güçleri önünde kayıplarla yüz yüze olan Rusya tarafından 'gerilimin tırmanması' olarak görülüyor. Takaslar şu soruyu ortaya çıkardı: Neden şimdi?"

        NYT: ERDOĞAN SAHNE OLARAK KULLANDI

        Amerikan New York Times gazetesi ise, 'Rusya'nın işgali 'devasa küresel işlevsizlik' ortasında BM zirvesini gölgede bırakıyor' başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın genel kurul salonunda yaptığı konuşmayı öne çıkardı.

        "Türkiye lideri Erdoğan ile Fransa lideri Emmanuel Macron, BM toplantısını kendilerini Ukrayna savaşında arabulucular olarak gösteren bir sahne olarak kullandı" diyen gazete, Erdoğan'ın New York'a uçmadan önce Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Rus mevkidaşı Putin'le bir araya geldiğini bildirdi.

        Türk liderin Putin'e Ukrayna'da işgal ettiği toprakları geri vermesi için çağrıda bulunduğunu yazan New York Times, Erdoğan'la aynı gün kürsüye çıkan Fransız lider Macron'un aylarca Moskova ile temasta olmasına rağmen çok az 'başarı' sağlayabildiğinin altını çizdi. Macron'u Salı günü BM kürsüsünde konuşan Rusya karşıtı Batı ittifakının önde gelen sözcüsü olarak niteleyen gazete, buna rağmen Fransız liderin arabulucukta ısrar ettiğini de dile getirdi.

        Başkan Erdoğan'ın Ukrayna tahılının dünyaya taşınmasını sağlayan müzakerelerde merkezi bir rol oynadığını yazan New York Times, Türk liderin söz konusu rolüne BM kürsüsünde de değindiği yorumunu yaptı. Gazete, Erdoğan ve Macron'un, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi için Londra'ya uçan ABD lideri Joe Biden'ın yokluğunda Salı günü BM'de konuşmaları en yakından takip edilen iki lider olduğunu da kaydetti.

            AL JAZEERA: SCO NATO'YA ALTERNATİF DEĞİL

            Al Jazeera ise, 'Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) Türkiye için Batı'nın alternatifi olabilir mi?' başlıklı bir haber yayımladı. Başkan Erdoğan'ın örgüte tam üyelik hedefini açık şekilde dile getirdiğini belirten Al Jazeera, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin gergin olduğunu vurguladı. Yayın organı, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün NATO'ya bir alternatif olarak görülmediği yorumunu yaptı. NATO'da bir üyeye yapılan saldırı tüm ittifaka yapılmış kabul ediliyor ve 5. madde aktif hale geliyor.
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            Haberler Dünya Son dakika: Dünya basınının gündemi son 48 saattir Başkan Erdoğan: En çok izlenen iki liderden biri
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