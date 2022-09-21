Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanından birkaç dakika sonra Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan ile Gürcistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi.

Seferberlik kararının ardından biletler tükendi | Video

TELAŞA DÜŞTÜLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmasının ardından ülkede panik havası hakim. Putin'in açıklamasının ardından yedek asker statüsünde olan binlerce kişi askere alınmamak için ülkeden ayrılma telaşına düştü.

BİLET KALMADI

Rusya'dan Türkiye'ye ve Ermenistan'a yapılan charter uçuşlarındaki tüm biletler tükendi. Ayrıca tek yön uçak biletleri 30 bin TL'nin üzerine kadar çıktı.

Rusya'nın charter uçuşu yapan Aeroflot, Azimut, S7 ve Rossiya Airlines gibi şirketlerin yanı sıra Rusya'ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı.