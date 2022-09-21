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    • Dünya
    • 21.09.2022 15:45
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    • 21.09.2022 16:50
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    Rusya'da seferberlik paniği! İstanbul yönüne biletler tükendi: Günler sonrası için fiyatlar fırladı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan devam eden savaş için kısmı seferberlik ilanını duyurdu. Seferberlik kararının ardından silah altına alınması muhtemel Ruslar, Tiflis, Erivan ve İstanbul gibi uçuş güzergahının açık olduğu şehirlere gitmek için harekete geçti. Hızla tükenen biletlerin fiyatları adeta fırladı.

    Rusya’da seferberlik paniği

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanından birkaç dakika sonra Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan ile Gürcistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi.

    Seferberlik kararının ardından biletler tükendi | Video

    TELAŞA DÜŞTÜLER
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmasının ardından ülkede panik havası hakim. Putin'in açıklamasının ardından yedek asker statüsünde olan binlerce kişi askere alınmamak için ülkeden ayrılma telaşına düştü.

    BİLET KALMADI
    Rusya'dan Türkiye'ye ve Ermenistan'a yapılan charter uçuşlarındaki tüm biletler tükendi. Ayrıca tek yön uçak biletleri 30 bin TL'nin üzerine kadar çıktı.

    Rusya'nın charter uçuşu yapan Aeroflot, Azimut, S7 ve Rossiya Airlines gibi şirketlerin yanı sıra Rusya'ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı.

    Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan'a gitmek isteyenler için en yakın 1 buçuk hafta sonrasına uçak bileti bulunabilirken, Rus havacılık otoriteleri yaşanan panik nedeniyle henüz açıklama yapmadı.

    İSTANBUL'DA YOĞUNLUK
    Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, Vnukovo Havalimanı'ndan İstanbul'daki tüm havalimanlarına düzenlenecek seferlerdeki çarpıcı yoğunluk göze çarptı.

    RESMİ SİTELER ÇÖKTÜ
    Ayrıca Putin'in açıklama yaptığı sırada seferberlik detaylarını öğrenmek isteyenler Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitelerine girmeye çalışınca siteler çöktü.

    Google Trendler verileri, Rusya'nın en popüler uçuş rezervasyon sitesi olan Aviasales için yapılan aramalarda ani bir artış gösterdi.

        KISITLAMA GELMEDİ
        Rusya turizm ajansının başkanı, şu ana kadar yurtdışına seyahat etme konusunda herhangi bir kısıtlama getirilmediğini söyledi.

        Ülkenin bayrak taşıyan havayolu şirketi Aeroflot (AFLT.MM) , bilet satışlarını sınırlamadığını söyledi.

        HEDEF DONBAS
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeyi planladığını belirtti, "Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

        Putin'den askeri seferberlik ilanı | Video

        KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLANI
        Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen konuşması yayınlandı. Putin, dünyanın gözünü çevirdiği konuşmasında Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. An itibarıyla orduda aktif olarak görev yapanların yanı sıra, daha önce askeri kuvvetlerde görev yapmış olan, belirli askeri deneyime sahip ve bağlantılı geçmişi olan herkes dahil olacak.

        BATI BARIŞI İSTEMİYOR
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı. Putin, "Batı bizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

        NÜKLEER SİLAH MESAJI MI?
        Putin'in konuşmasında, "Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil. Rusya'ya nükleer silahlarla şantaj yapmaya çalışanları uyarıyorum, rüzgar gülü onların yönüne dönebilir." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.

            DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sadece yedekte bulunan vatandaşların zorunlu askerliğe tabi tutulacağını açıkladığı "kısmi seferberlik" kararının detayları belli oldu.

            Kremlin'den yayımlanan, bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için Putin'in imzaladığı kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak.

            SÖZLEŞMELİ ASKERLER DURUMU NASIL OLACAK?
            Seferberlik için çağrılanlara sözleşmeli askerlerin maaşları seviyesinde ödeme yapılacak. Sözleşmeli askerlerin sözleşme süreleri, seferberlik süresi sonuna kadar devam edecek.

            Kısmi seferberlik döneminde sözleşmeli askerlik yapanlar ve seferberlik için askerlik hizmetine alınanlar ancak yaş ve sağlık durumları nedeniyle veya mahkemece hürriyetten yoksun bırakılmaları halinde görevlerinden çıkarılabilecek.

            Kararnameye göre, Rus hükümeti kısmi seferberlik faaliyetlerini finanse edecek, Rus ordusunun ihtiyaçlarını gidermek için gereken önlemleri alacak.

            SAVUNMA SANAYİSİNDE ÇALIŞAN RUS VATANDAŞLARI SEFERBERLİK HİZMETİNE DAHİL OLMAYACAK
            Valililere, seferberlik çağrısı esnasında her bölge için Savunma Bakanlığının istediği asker miktarını belirlenen süre içinde sağlama talimatı verildi. Savunma sanayisinde çalışan Rus vatandaşları seferberlik hizmetine dahil olmayacak.

            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

            Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek "Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar." dedi.

                Rusya ve Ukrayna arasında çatışmaların yaşandığı bölgeler

                300 BİN YEDEK ASKERİN ÇAĞRILACAK
                Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.

                İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA: CİDDİYE ALINMALI
                İngiltere'den yapılan açıklamada, "Putin'in tehditleri ciddiye alınmalı" denildi.

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                Haberler Dünya Rusya'da seferberlik paniği! İstanbul yönüne biletler tükendi: Günler sonrası için fiyatlar fırladı
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