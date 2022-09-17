Avrupa'daki enerji krizi sonrası Türkiye üretim merkezi olabilir!





BİR YILDA ÜÇ KAT ARTTI

Belçika'da enerji düzenleyici kurumu Vreg, ortalama bir ailenin yıllık elektrik ve doğalgaz tüketimlerine ödeyecekleri güncel rakamları içeren verileri paylaştı. Buna göre, Belçika'da yeni elektrik ve doğal gaz sözleşmesi yapacak ortalama bir ailenin yıllık elektrik faturası 3 bin 256 euro, doğalgaz faturası da 5 bin 954 euro olacak. Geçen yılın aynı döneminde elektrik fatura ortalaması 1.051 euroydu. Böylece, elektrik faturaları 1 yılda 3 kat yükseldi.

MAAŞIN BEŞTE BİRİ ENERJİYE

İngiltere'de 2023 tahminleri de krizin daha da derinleşeceğini gösteriyor. Nisan 2023'teki enerji faturalarının Birleşik Krallık için ortalama 6 bin sterlini aşması bekleniyor. Hanehalkı, Ekim 2021'den bu yana yüzde 400'ün üzerinde bir artış yaşadı. Birleşik Krallık hane halkı için gaz ve elektriğe harcanabilir gelir önümüzdeki bahara kadar yüzde 6'dan yüzde 21'e çıkacak. 2 bin 70 İngiliz yetişkin üzerinde yapılan bir ankete göre, halkın yarısından fazlasının enerji krizinin 2023 ve 2024'te süreceğine inanıyor. En az iki veya daha fazla yıl süreceği öngörülüyor.



25 YILIN EN YÜKSEĞİ, ÇİFT HANEYE ÇIKTI

Euro Bölgesi'nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 9.1'e çıkarak rekor kırdı. Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 8.9'du.Ağustosta enflasyon, son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede… AB'de de temmuzda yüzde 9.8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 10.1 oldu. Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın ağustos ayında AB'de ise yüzde 3.2 olarak ölçülmüştü. AB üyesi 27 ülkenin 15'inde enflasyon çift haneye ulaştı.