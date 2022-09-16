Doğalgaz faturası kabaran Almanlar, Türkiye'nin kapısını çaldı

Moskova, Avrupa'nın gazını kesti. Batı, ekonomik krize girdi. En acı fatura ise Almanya'dan geldi. Geçen yıl ayda 165 euro olan doğalgaz fiyatı, bu yıl 2 bin 268 euro'ya yükseldi. Bild, emeklilerin faturaları ödeyemediğini söyledi. Ay sonunu getiremeyen Almanlar da gözünü Türkiye'ye dikti. Tur şirketlerine gitti. Ege ve Akdeniz'deki otelleri kış boyu rezerve etti. Moskova, Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, bir emekliye yıllık doğalgaz faturasının 27 bin 216 euro (497 bin 206 TL) geldiğini yazdı. Oysa ülkedeki emeklilerin yıllık ortalama maaşı 15 bin 840 euro... Fransa da Eyfel Kulesi'nin ışıklarını kapatarak krizin büyüklüğünü ilan etti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN