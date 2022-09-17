İngiltere Kralı Charles'a 'tören' tepkisi: Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken...

İngiltere'de Kraliçe'nin ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles taziye törenlerine katılmayı sürdürüyor.
Kral Charles, Gallerin başkenti Cardiff'te toplanan kalabalıklar tokalaşıtken büyük bir tepkiyle karşılaştı.
GEÇİT TÖRENİ TEPKİSİ: PARASINI ÖDEMEK ZORUNDAYIZ
Monarşiyi sorgulayan kalabalıktan biri, seslendiği İngiltere Kralı'na, yükselen enerji faturaları nedeniyle tepki gösterdi.
Tepkisini dile getirmeye devam eden kişi ise "Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu.
Soruyu yanıtsız bırakan Kral Charles ilerlemeye devam etti.