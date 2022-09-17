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    • Dünya
    • 17.09.2022 13:28
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    • 17.09.2022 13:44
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    İngiltere Kralı Charles'a 'tören' tepkisi: Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken...

    İngiltere'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen ve taziye mesajlarını kabul eden Kral 3. Charles büyük bir tepkiyle karşılaştı. Kral Charles'a tepki gösteren bir kişi yüksek faturalardan dert yanarken "Sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu.

    takvim.com.tr
    Kralına sorgu

    İngiltere'de Kraliçe'nin ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles taziye törenlerine katılmayı sürdürüyor.

    Kral Charles, Gallerin başkenti Cardiff'te toplanan kalabalıklar tokalaşıtken büyük bir tepkiyle karşılaştı.

    GEÇİT TÖRENİ TEPKİSİ: PARASINI ÖDEMEK ZORUNDAYIZ
    Monarşiyi sorgulayan kalabalıktan biri, seslendiği İngiltere Kralı'na, yükselen enerji faturaları nedeniyle tepki gösterdi.

    Söz konusu kişi, "Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken, sizin geçit töreninizin parasını ödemek zorundayız." dedi.

    "SİZİN İÇİN 100 MİLYON STERLİN ÖDÜYORUZ"
    O sırada Charles'ın koruması hemen araya girdi.

    İngiltere Kralı Charles'a 'tören' tepkisi

    Tepkisini dile getirmeye devam eden kişi ise "Vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin ödüyor. Ne için?" diye sordu.

    Soruyu yanıtsız bırakan Kral Charles ilerlemeye devam etti.

        KRAL 3. CHARLES ASABİ KRAL İMAJIYLA BAŞLAMIŞTI
        Kral 3. Charles tahta geçişinin ardından 2 bombayla dünya gündemine düşmüştü.

        Kral 3. Charles tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

        Charles daha sonra Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.

        3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." dedi.

        Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü.

        Kral 3. Charles'ı kızdıran olay!
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        Haberler Dünya İngiltere Kralı Charles'a 'tören' tepkisi: Biz evlerimizi ısıtmak için uğraşırken...
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