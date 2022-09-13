Kral 3. Charles'ı kızdıran olay! O anlar saniye saniye kaydedildi

GEÇTİĞİMİZ GÜN DE SİNİRLENMİŞTİ

İngiltere'nin çiçeği burnunda hükümdarı, geçtiğimiz günlerde tahta geçişini resmileştiren Katılım Bildirgesi'ni imzalamadan birkaç saniye önce masanın üzerinde bulunan bazı eşyaların masadan kaldırılmasını sert bir ifade ile talep etmişti.

Kral 3. Charles'ın bu talebi üzerine görevliler hızlıca işaret edilen eşyaları masadan kaldırdı. O anlar kısa sürede viral oldu. İngiltere Kralı'nın bu davranışı sosyal medyayı ikiye böldü.