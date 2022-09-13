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    • Dünya
    • 13.09.2022 22:56
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    • 13.09.2022 23:10
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    Kral 3. Charles'ı kızdıran olay! O anlar saniye saniye kaydedildi

    Geçtiğimiz günlerde Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, sinirli hareketleriyle bir kez daha gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde el hareketleriyle masanın üzerinde bulunan eşyaların kaldırılmasını isteyen Kral 3. Charles, bu kez de kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlendi.

    Huysuz Kral yine sinirlendi: Bu kahrolası şeye...

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülendi.

    Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.

    Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." dedi.

    Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü.

        Kral 3. Charles tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

        GEÇTİĞİMİZ GÜN DE SİNİRLENMİŞTİ
        İngiltere'nin çiçeği burnunda hükümdarı, geçtiğimiz günlerde tahta geçişini resmileştiren Katılım Bildirgesi'ni imzalamadan birkaç saniye önce masanın üzerinde bulunan bazı eşyaların masadan kaldırılmasını sert bir ifade ile talep etmişti.

        Kral 3. Charles'ın bu talebi üzerine görevliler hızlıca işaret edilen eşyaları masadan kaldırdı. O anlar kısa sürede viral oldu. İngiltere Kralı'nın bu davranışı sosyal medyayı ikiye böldü.

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